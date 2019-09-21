لأول مرة منذ 1922.. ترميم تابوت الملك الصغير «توت»

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

مقبرة توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

صرح الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون" بالمتحف بعد 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من أعمال تعقيمه التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أنه تم رفع غطاء التابوت، وإزالة قطع القطن التي سببت أضرارا، كما تم إزالة كل قطعة انفصلت عن بدن التابوت، وترقيمها إذ كان هناك العديد من الانفصالات، وتم مقارنة الزخارف والرسوم على التابوت، وإجراء عملية توثيق وتجميع كل جزء، وجارى إجراء الدراسات على التابوت لمعرفة أسباب التلف.

وأوضح كمال، في تصريح له، اليوم السبت، أنه سيتم أيضا إجراء الفحوصات والتحاليل غير متلفة لمادة الأثر، وأنه في ضوء نتائج هذه الفحوصات تتم أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي، ثم تتم عمليات إعادة تثبيت الطبقات المتساقطة في أماكنها الصحيحة، وعقب ذلك تتم عملية التقوية الشاملة للتابوت، لافتا إلى أنه يتم إجراء