رياضة

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة متولي

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
محمود متولي
محمود متولي
كشف الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، عن مدة غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد إصابته في أثناء مباراة فريقه أمام غريمه الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017-2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وقال محمود، إن إصابة متولي بمزق في العضلة الخلفية، تحتاج إلى علاج أربعة أسابيع على الأقل.
وتابع خالد محمود بأن عمرو السولية يعاني من كدمة في وجه القدم، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى تحسن حالته، وأخيرا يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى استجابته للعلاج والاستشفاء. ويبدأ الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقرر لها الإثنين المقبل على ملعب الجيش
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ميلان‎ (1)

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر ميلان‎ (1)

تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
محمد صلاح (1.) (1)

ماني يقترب من تجريد محمد صلاح في ليفربول

اقترب النجم السنغالي ساديو ماني من تجريد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من لقب اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، فوفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب ليفربول في تجديد عقد ماني حتى صيف عام 2025، من أجل إنهاء الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن جدد السنغالي تعاقده مع الريدز في شهر نوفمبر الماضي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، ويحصل بموجبه على أجر أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، بينما من المنتظر أن يحصل بموجب العقد الجديد على 220 ألف جنيه إسترليني.
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اصابة-فرجانى-ساسى

رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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مرتضى منصور: خسرنا أمام الأهلي بسبب ميتشو

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خسارة القلعة البيضاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وأكد مرتضى منصور: «خسرنا بسبب خطأ في التشكيل، ولدينا لاعبون بحاجة إلى الحصول على راحة وأولهم أوباما، سواء كان مجهدا أو شبعان من الكرة، وفرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المعتاد».
الطفل -ادهم -الزملكاوي

الأهلي ينعى « أدهم» المشجع الزمالكاوي بعد وفاته

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي توفى بعد ظهر اليوم على أثر حادث أليم، ونشر النادي الأهلي نعياً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
مبارة- السوبر (5)

قفشة: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية

أكد محمد مجدي "قفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فوز فريقه ببطولة السوبر المحلي، جاء نتيجة الجهد والعرق والتركيز من جميع اللاعبين طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الأهلي كان الأحق باللقب بعد الأدء المميز للاعبين. وقال "قفشة" في تصريحات صحفية :" روح اللاعبين والرغبة في الفوز من أجل اسعاد الجماهير، كانت السبب الرئيسي في التتويج بالبطولة على حساب المنافس الذي كان يطمع هو الآخر في اللقب لكن الأهلي كان الأفضل طوال اللقاء". وتوج الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك نتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة باستاد برج العرب.
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