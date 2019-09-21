طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة متولي

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

محمود متولي

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، عن مدة غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد إصابته في أثناء مباراة فريقه أمام غريمه الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017-2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وقال محمود، إن إصابة متولي بمزق في العضلة الخلفية، تحتاج إلى علاج أربعة أسابيع على الأقل.

وتابع خالد محمود بأن عمرو السولية يعاني من كدمة في وجه القدم، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى تحسن حالته، وأخيرا يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى استجابته للعلاج والاستشفاء. ويبدأ الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقرر لها الإثنين المقبل على ملعب الجيش

وتابع خالد محمود بأن عمرو السولية يعاني من كدمة في وجه القدم، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى تحسن حالته، وأخيرا يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد، وستتوقف مشاركته أمام سموحة على مدى استجابته للعلاج والاستشفاء.



ويبدأ الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقرر لها الإثنين المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.



ويخوض الفريق مرانه في الخامسة عصرًا على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب استعدادًا لانطلاق مشوار الدوري.



وكان الأهلي قد فاز بلقب بطولة السوبر المصري أمس بعد التغلب على الزمالك بنتيجة (3ــ2) وقرر الجهاز الفني استمرار اللاعبين في معسكر برج العرب حتى موعد مواجهة سموحة.