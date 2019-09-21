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القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على كابول

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
كابول - أرشيفية
كابول - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إحباط هجوم بالقذائف على العاصمة كابول، بعد أن ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية وصادرت عدة قذائف صاروخية من طراز "بي-ام-1". وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "خامه برس"، إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في كابول، حيث كان يسعى لنقل عدة قذائف صاروخية من أجل إطلاقها على العاصمة، لكن القوات تمكنت من توقيفه أثناء مروره بنقطة التفتيش وضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز "بي-ام-1"، وقذيفة "آر بي جي" ومسدس وتحفظت على السيارة.
ولم يصدر عن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة، وعلى رأسها حركة طالبان، أي تعليق بعد في هذا الشأن.
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القبض على 90 شخصًا وإطلاق الغاز على المحتجين بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة الفرنسية، وتحاول تنظيم مسيرات غير مصرح بها وسط العاصمة باريس، إذ ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية قامت بنشر أفراد الشرطة، خشية أن يتمكن أنصار «السترات الصفراء» من استغلال الاحتجاجات المصرح بإنطلاقها بشأن التغيير المناخي وإصلاح نظام المعاش التقاعدي، والتسبب في حدوث اضطراب في العاصمة الفرنسية باريس.
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بسبب السرقة والتخريب.. نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط

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أفغانستان: إغلاق مكتب طالبان في قطر شرط للسلام

طالبت الرئاسة الأفغانية بإغلاق مكتب حركة طالبان السياسي في الدوحة، موضحة أن الحركة لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان منذ افتتاحه. وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في مؤتمر، اليوم الأحد: "يجب إنهاء شهر العسل، حركة طالبان في قطر، لأن الحركة ومنذ افتتاح مكتبها السياسي هناك لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان والبلدان الأخرى". كان مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، أكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مضيفا: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار".
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