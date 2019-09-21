الآثار: إنجاز 93% من أعمال المتحف الكبير بالهرم

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

مصطفى وزيري

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم إنجاز 93% من أعمال مشروع المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم،وتم نقل ما يقرب من 48 ألفا و401 قطعة أثرية إليه. وأضاف وزيري في مؤتمر صحفي اليوم السبت، في البهو العظيم بالمتحف الكبير، أنه تم ترميم 35 ألف قطعة أثرية من القطع المنقولة للمتحف.. لافتا إلى أنه يجري نقل بقية القطع من المخازن والمواقع الأثرية المختلفة. وأوضح الدكتور الطيب العباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف، أنه سيتم وضع 87 تمثالا على الدرج العظيم، طبقا لسيناريو العرض المتحفي، مشيرا إلى أنه تم نقل 45 تمثالا منها حتى الآن.

وأكد الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، أن المتحف الكبير أصبح يمتلك مدرسة خاصة به في نقل وترميم الآثار، موضحا أنه قبل عملية النقل يتم إعداد تقرير حالة لكل قطعة على حدة؛ لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة.وأشار إلى أنه يتم كذلك إجراء مسح راداري كامل وتصوير ثلاثي الأبعاد وليزر