سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة: 170 ألف عبوة «سينتوسينون» لإنقاذ الحوامل من النزيف

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
ذكر تقرير للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه تم ضخ 170 ألفا و992 عبوة من دواء "سينتوسينون" الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأضاف التقرير أن دواء "سينتوسينون" من إنتاج شركة سيديكو أحد الشركات الوطنية المصرية التابعة للدولة، مشيرا إلى أن الدواء عبارة عن هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادة الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة.
وأوضح أنه تم ضج 84 ألفا و942 أمبول سينتوسينون تركيز 5 وحدات دولية بسعر 21 جنيها، ويتوافر مخزون إستراتيجي من ذات الصنف يبلغ 85 ألفا و850 أمبولا بينما تم ضخ 112 ألفا و645 أمبول تركيز 10 وحدات دولية بسعر 31 جنيها، ويتوفر مخزون إستراتيجي من ذات الصنف 255 ألفا و653 أمبولا، مؤكدا أن المنتج يخضع لأعلى معايير
اقرأ المزيد
طلاب

نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.
مجلس-النواب (1)

نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.
ميدان-التحرير

الآثار: مسلة رمسيس الثاني لن تؤثر على مترو التحرير

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة، مضيفا أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة على يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

19 منصب في انتظارك.. وظائف متاحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، عن توافر عدد من الوظائف المتاحة بالمنظومة الصحية الجديدة. وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن الوظائف المتاحة هي: رئيس للرعاية الصحية والعلاجية، رئيس لخدمات الدعم المؤسسي، مدير الشئون الإدارية، مدير الشئون الهندسية، مدير النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير المكتب الفني، مدير التخطيط والمشروعات، مدير الجودة، مدير مكافحة العدوى، مدير التسويق، مدير الإدارة القانونية، مدير المراجعة الداخلية، مدير رضا المتعاملين، مدير الامداد، مدير الرعاية الأولية، ومدير الرعاية الثانوية والثلاثية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

حقيقة حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا في محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.
بورصة (2)

وسط تراجع جماعي.. البورصة تخسر 17 مليار جنيه في أسبوع

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه، مقابل 1ر755 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر2 %، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر2% ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3% ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 75ر2% ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]