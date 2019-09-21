الصحة: 170 ألف عبوة «سينتوسينون» لإنقاذ الحوامل من النزيف

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

وزيرة الصحة

ذكر تقرير للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه تم ضخ 170 ألفا و992 عبوة من دواء "سينتوسينون" الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأضاف التقرير أن دواء "سينتوسينون" من إنتاج شركة سيديكو أحد الشركات الوطنية المصرية التابعة للدولة، مشيرا إلى أن الدواء عبارة عن هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادة الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة.

وأوضح أنه تم ضج 84 ألفا و942 أمبول سينتوسينون تركيز 5 وحدات دولية بسعر 21 جنيها، ويتوافر مخزون إستراتيجي من ذات الصنف يبلغ 85 ألفا و850 أمبولا بينما تم ضخ 112 ألفا و645 أمبول تركيز 10 وحدات دولية بسعر 31 جنيها، ويتوفر مخزون إستراتيجي من ذات الصنف 255 ألفا و653 أمبولا، مؤكدا أن المنتج يخضع لأعلى معايير