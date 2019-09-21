سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الآثار: مسلة رمسيس الثاني لن تؤثر على مترو التحرير

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
ميدان التحرير - صورة أرشيفية
ميدان التحرير - صورة أرشيفية
أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة، مضيفا أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة على يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.
وكانت وزارة الآثار، قامت نهاية أغسطس الماضي بنقل أجزاء أحد مسلات الملك رمسيس الثاني من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية إلى القاهرة، وذلك للبدء في أعمال ترميمها وتجميعها، تمهيدا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير، واهتمامها
اقرأ المزيد
طلاب

نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.
مجلس-النواب (1)

نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 170 ألف عبوة «سينتوسينون» لإنقاذ الحوامل من النزيف

ذكر تقرير للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه تم ضخ 170 ألفا و992 عبوة من دواء "سينتوسينون" الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأضاف التقرير أن دواء "سينتوسينون" من إنتاج شركة سيديكو أحد الشركات الوطنية المصرية التابعة للدولة، مشيرا إلى أن الدواء عبارة عن هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادة الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اجتمع - السيسى مع مصطفى-مدبولي ، والفريق-كامل الوزير-

تطورات التمويل والتنفيذ.. إلى أين وصلت مشروعات وزارة النقل؟

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها، واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف - أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط - نجع حمادي، بطول 181 بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.
مترو-الانفاق-شباك-تذاكر (3)

بيان من المترو بشأن استخراج اشتراكات الطلبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، وقررت الشركة تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة، وبيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة، ومد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
مترو الخط الثاني

النقل تدرس إنشاء الخطين الخامس والسادس بالمترو

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، وفد شركة بكتيل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة، بحضور رؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق) وقيادات وزارة النقل، وأكد الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، فهناك عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما.
مترو-الانفاق

متحدث المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة الغرامات الجديدة

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن لائحة غرامات جديدة خاصة بمخالفات مترو الأنفاق غير صحيحة، مؤكدًا أن اللائحة التي تم تداولها مُطبقة بالفعل منذ سنوات. وأضاف "عبدالهادي" في تصريح لـ"التحرير" أن سبب تداول لائحة الغرامات في الوقت الحالي يعود إلى أن أحد المواقع الإلكترونية أعاد نشر اللائحة، بينما نقلت عنه عدد من المواقع الأخرى على أنها جديدة، مخاطبا جميع المواقع بتحري الدقة قبل النشر في مثل هذه الموضوعات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]