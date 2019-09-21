الآثار: مسلة رمسيس الثاني لن تؤثر على مترو التحرير

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

ميدان التحرير - صورة أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة، مضيفا أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة على يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.

وكانت وزارة الآثار، قامت نهاية أغسطس الماضي بنقل أجزاء أحد مسلات الملك رمسيس الثاني من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية إلى القاهرة، وذلك للبدء في أعمال ترميمها وتجميعها، تمهيدا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير، واهتمامها