نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

سيارات أجرة - صورة أرشيفية

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.

وأشار زين الدين إلى أنه مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 وتنفيذه سيشكل هذا نقلة نوعية كبيرة فى قطاع النقل البري، كونه يستخدم تكنولوجيا المعلومات، ويشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع