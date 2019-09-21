سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
سيارات أجرة - صورة أرشيفية
سيارات أجرة - صورة أرشيفية
طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.
وأشار زين الدين إلى أنه مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018  وتنفيذه سيشكل هذا نقلة نوعية كبيرة فى قطاع النقل البري، كونه يستخدم تكنولوجيا المعلومات، ويشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع
اقرأ المزيد
طلاب

نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.
مجلس-النواب (1)

نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
ميدان-التحرير

الآثار: مسلة رمسيس الثاني لن تؤثر على مترو التحرير

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة، مضيفا أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة على يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 170 ألف عبوة «سينتوسينون» لإنقاذ الحوامل من النزيف

ذكر تقرير للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه تم ضخ 170 ألفا و992 عبوة من دواء "سينتوسينون" الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأضاف التقرير أن دواء "سينتوسينون" من إنتاج شركة سيديكو أحد الشركات الوطنية المصرية التابعة للدولة، مشيرا إلى أن الدواء عبارة عن هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادة الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة.
اقرأ المزيد من الأخبار
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

مجلس النواب يطالب بتطوير هيئة النقل العام

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أمين عام مستقبل وطن بالبحيرة، بتطوير هيئة التقل العام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعي، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكي، وسينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]