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نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح مشهور أن التكنولوجيا سمحت بوجود شبكة مركزية متصلة بوزارتي التنمية المحلية والتخطيط، لمراقبة عمل المراكز التكنولوجية والإطلاع على نسبة أداء الموظفين ومحاسبتهم حال التقصير في العمل، وكذا حل المشكلات والعراقيل التي تقع أمام الموظف فور حدوثها.وأضاف أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية الدولة للإصلاح الإداري
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طلاب

نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.
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نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.
ميدان-التحرير

الآثار: مسلة رمسيس الثاني لن تؤثر على مترو التحرير

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة، مضيفا أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة على يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.
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الصحة: 170 ألف عبوة «سينتوسينون» لإنقاذ الحوامل من النزيف

ذكر تقرير للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه تم ضخ 170 ألفا و992 عبوة من دواء "سينتوسينون" الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأضاف التقرير أن دواء "سينتوسينون" من إنتاج شركة سيديكو أحد الشركات الوطنية المصرية التابعة للدولة، مشيرا إلى أن الدواء عبارة عن هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادة الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة.
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مجلس-النواب

استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال في طلب بالبرلمان

شن النائب طارق متولى، نائب السويس، هجوما حادا على اتحاد الأثقال، بسبب استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، حيث تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، قائلًا: "أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير".
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
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«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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نائب يطالب باستراتيجية لمواجهة حرائق الأسواق الشعبية

طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع استراتيجية لمواجهة الحرائق في مناطق الأسواق الشعبية، خاصة بعد أن تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، قائلا إن تكرار حوداث الحرائق بمناطق الأسواق الشعبية في الفترة الأخيرة، يتطلب تحرك واضح من الحكومة لمواجهة ذلك، خاصة مع تسبب هذه الحرائق في كوارث كبيرة وتنتشر على نطاق واسع نظرا لقابلية المباني هناك، ومن المهم أهمية تسريع التحقيقات اللازمة في حادث حريق وكالة البلح بوسط البلد، لما له من خسائر فادحة تسببها للمواطنين هناك.
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