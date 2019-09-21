نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح مشهور أن التكنولوجيا سمحت بوجود شبكة مركزية متصلة بوزارتي التنمية المحلية والتخطيط، لمراقبة عمل المراكز التكنولوجية والإطلاع على نسبة أداء الموظفين ومحاسبتهم حال التقصير في العمل، وكذا حل المشكلات والعراقيل التي تقع أمام الموظف فور حدوثها.وأضاف أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية الدولة للإصلاح الإداري