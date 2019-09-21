نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

طلاب - صورة أرشيفية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.

وأشار بركات، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أن مقاصف المدارس تحولت إلى مخازن للسموم، فبعض موردي تلك الوجبات للمدارس يمكن أن يحتفظوا بغلاف عبوات الوجبات وتكون محتوى الوجبة منتهية الصلاحية، وبالتالي سيتعرض الطالب لأزمة صحية، بالإضافة إلى مشكلات في وسيلة تخزين الوجبات يترتب عليها فساد ما يقدم للطلاب، بالإضافة