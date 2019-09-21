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القبض على 90 شخصًا وإطلاق الغاز على المحتجين بفرنسا

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
السترات الصفراء بفرنسا
السترات الصفراء بفرنسا
أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة الفرنسية، وتحاول تنظيم مسيرات غير مصرح بها وسط العاصمة باريس، إذ ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية قامت بنشر أفراد الشرطة، خشية أن يتمكن أنصار «السترات الصفراء» من استغلال الاحتجاجات المصرح بإنطلاقها بشأن التغيير المناخي وإصلاح نظام المعاش التقاعدي، والتسبب في حدوث اضطراب في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت الشرطة، إنها قاومت نحو مائة محتج حاولوا التجمع في منطقة التسوق بشارع الشانزليزيه.ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه تم حشد نحو سبعة آلاف وخمسمائة من أفراد الشرطة، استعدادًا للاحتجاجات، وأنه تم تصنيف العديد من المناطق من بينها شارع الشانزليزيه على أنها محظور الاحتجاج بها، كما تم إغلاق أكثر من ثلاثين
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هجوم في كابول - أرشيفية

القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إحباط هجوم بالقذائف على العاصمة كابول، بعد أن ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية وصادرت عدة قذائف صاروخية من طراز "بي-ام-1". وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "خامه برس"، إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في كابول، حيث كان يسعى لنقل عدة قذائف صاروخية من أجل إطلاقها على العاصمة، لكن القوات تمكنت من توقيفه أثناء مروره بنقطة التفتيش وضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز "بي-ام-1"، وقذيفة "آر بي جي" ومسدس وتحفظت على السيارة.
الصين

الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام

أعلن فريق بحث جيولوجي صيني اكتشاف مجموعة من آثار أقدام ديناصورات، تعود إلى 100 مليون سنة، في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين. وقال الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم الجيولوجية "شينغ لي دا" في تصريحات اليوم، إن الباحثين عثروا على تسع حفريات لآثار أقدام ديناصورات، وذلك على رمال حصوية أرجوانية في محافظة جينغبيان بمقاطعة "شنشي".
الانتخابات الإسرائيلية 3

الأزمة مستمرة.. هل تشهد إسرائيل انتخابات ثالثة؟

بعد حملة انتخابية ساخنة، خاض خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة للحفاظ على مسيرته السياسية، وسط اتهامات بالفساد، فشل هو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في الفوز بالأغلبية. ومن المتوقع أن يشهد الإسرائيليون إجراء انتخابات ثالثة، مع استمرار حالة الجمود بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة، حيث لا يمتلك أي من نتنياهو وجانتس خطة واضحة لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي حين أن هناك أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن الشروط التي حددتها الأحزاب قد تعوق المهمة، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات ثالثة.
نفط-في-اليمن

بسبب السرقة والتخريب.. نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط

أعلن المجلس الاقتصادي الوطني النيجيري خسارة 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر، قيمتها 1,35 مليار دولار، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب في أنابيب النفط. وقال حاكم ولاية إيدو جودوين أوباسيكي، عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني في مقر الرئاسة في أبوجا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "فُقِد 22,6 مليون برميل نفط خام خلال ستة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 1,35 مليار دولار" في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو، مضيفا أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل المشكلة.
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الشرطة-الفرنسية (3)

قتيل و8 جرحى في عملية طعن بمدينة ليون الفرنسية

أفادت سائل إعلام فرنسية، بسقوط قتيل و8 جرحى في حادث طعن بمدينة ليون، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب إذاعة "فرانس إنفو" فإن حادث طعن بسكين وقع في محطة مترو "لوران بونيفاي" في بلدية "فييوربان" بمدينة ليون، وقُبض على أحد المهاجمين بينما فر الآخر.? وفي 4 يونيو الماضي، أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد.
السيسى-وماكرون

«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
ميركل

ميركل: قادة دول السبع يرفضون التصعيد ضد إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين: "إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي". وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية، وأن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لإعادة طهران إلى مسارها الصحيح، وفقا لـ"رويترز". وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

نص كلمة السيسي بجلسة المناخ: إفريقيا المتضرر الأكبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا مصلحة متبادلة والتزاما أخلاقيا تجاه كوكب الأرض، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، ولا شك أن تغير المناخ يعد من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا بالتصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".
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