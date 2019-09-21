القبض على 90 شخصًا وإطلاق الغاز على المحتجين بفرنسا

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

السترات الصفراء بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة الفرنسية، وتحاول تنظيم مسيرات غير مصرح بها وسط العاصمة باريس، إذ ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية قامت بنشر أفراد الشرطة، خشية أن يتمكن أنصار «السترات الصفراء» من استغلال الاحتجاجات المصرح بإنطلاقها بشأن التغيير المناخي وإصلاح نظام المعاش التقاعدي، والتسبب في حدوث اضطراب في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشرطة، إنها قاومت نحو مائة محتج حاولوا التجمع في منطقة التسوق بشارع الشانزليزيه.ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه تم حشد نحو سبعة آلاف وخمسمائة من أفراد الشرطة، استعدادًا للاحتجاجات، وأنه تم تصنيف العديد من المناطق من بينها شارع الشانزليزيه على أنها محظور الاحتجاج بها، كما تم إغلاق أكثر من ثلاثين