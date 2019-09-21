السعودية تُحمل إيران مسؤولية الهجوم على «أرامكو»

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

عادل الجبير

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على مواقع شركة أرامكو للنفط عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة. وأفاد الجبير، في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية، بأن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية، قائلا: «نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال».

وقال الجبير: «إن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني»، موضحا أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر وأن السعودية حذرت مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها.وأوضح أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران في حين تعرضت المملكة