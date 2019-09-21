المقاولون يهزم الطلائع في افتتاح الدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

المقاولون العرب

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي إستضافها استاد جهاز الرياضة العسكري اليوم السبت، وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي شهد إهدار ذئاب الجبل لركلة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها مدافع الفريق محمد سمير، وبهذا الفوز يقتنص فريق المقاولون العرب أول ثلاث نقاط محتلا المركز الأول من جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد فريق نادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره فريق نادي سموحة في مباراة الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والمقرر إقامتها السبت الموافق 28 سبتمبر في تمام الخامسة والنصف مساءا، بينما يستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة نظيره إنبي الخميس الموافق 26 سبتمر في تمام الساعة الثامنة مساءا. يذكر