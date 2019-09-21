رياضة

المقاولون يهزم الطلائع في افتتاح الدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي إستضافها استاد جهاز الرياضة العسكري اليوم السبت، وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي شهد إهدار ذئاب الجبل لركلة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها مدافع الفريق محمد سمير، وبهذا الفوز يقتنص فريق المقاولون العرب أول ثلاث نقاط محتلا المركز الأول من جدول ترتيب المسابقة.
ويستعد فريق نادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره فريق نادي سموحة في مباراة الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والمقرر إقامتها السبت الموافق 28 سبتمبر في تمام الخامسة والنصف مساءا، بينما يستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة نظيره إنبي الخميس الموافق 26 سبتمر في تمام الساعة الثامنة مساءا. يذكر
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بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
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بنتيجة تاريخية.. السيتي يكتسح واتفورد في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره واتفورد بثمانية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي "بريميرليج"، ويعد هذا من أكبر نتائج السيتي منذ فوزه الأخير على تشيلسي بسداسية نظيفة فى الموسم الماضى من البريميرليج، وسجل أهداف السيتيزنز دافيد سيلفا، وسيرجيو أجويرو، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا (ثلاث أهداف)، ونيكولاس اوتاميندى، وكيفين دي بروين. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي إلى 13 نقطة فى المركز الثانى، بينما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين فى المركز الأخير.
جونيور أجايي (2)

الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.
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