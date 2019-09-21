رياضة

الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
الأهلي
الأهلي
كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.
وأضاف توفيق، أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة «أمبرو» وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي.  وفضلت شركة أمبرو تأجيل ظهور الزي الجديد، إلى بعد مباراة الزمالك في كأس السوبر، ومباراة سموحة في
اقرأ المزيد
بيرنلي

بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
مانشستر- سيتي -وواتفورد ‎ (2)

بنتيجة تاريخية.. السيتي يكتسح واتفورد في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره واتفورد بثمانية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي "بريميرليج"، ويعد هذا من أكبر نتائج السيتي منذ فوزه الأخير على تشيلسي بسداسية نظيفة فى الموسم الماضى من البريميرليج، وسجل أهداف السيتيزنز دافيد سيلفا، وسيرجيو أجويرو، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا (ثلاث أهداف)، ونيكولاس اوتاميندى، وكيفين دي بروين. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي إلى 13 نقطة فى المركز الثانى، بينما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين فى المركز الأخير.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يهزم الطلائع في افتتاح الدوري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي إستضافها استاد جهاز الرياضة العسكري اليوم السبت، وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي شهد إهدار ذئاب الجبل لركلة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها مدافع الفريق محمد سمير، وبهذا الفوز يقتنص فريق المقاولون العرب أول ثلاث نقاط محتلا المركز الأول من جدول ترتيب المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد حمدي‎

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
السيد حمدي‎

بسبب الإصابة.. السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي وبتروجيت السابق، اعتزاله كرة القدم، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به موخرًا بقطع فى الرباط الصليبي، وأوضح السيد حمدى فى تصريحات إذاعية، أن الإصابة التي لحقت به فى هذا السن من عمره قللت من عزيمته في الاستمرار في عالم كرة القدم، موضحًا أنه راضٍ عن مشواره مع الساحرة المستديرة خلال 17 سنة قضاها في الملاعب المصرية وانتقاله للعديد من الأندية المصرية. ولعب حمدي في صفوف العديد من الفرق مثل المقاولون العرب ومياه البحيرة وطنطا وبتروجيت والأهلي ومصر للمقاصة والمصري والداخلية والترسانة.
أحمد علاء

أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]