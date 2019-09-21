الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

الأهلي

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.

وأضاف توفيق، أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة «أمبرو» وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي. وفضلت شركة أمبرو تأجيل ظهور الزي الجديد، إلى بعد مباراة الزمالك في كأس السوبر، ومباراة سموحة في