رياضة

بنتيجة تاريخية.. السيتي يكتسح واتفورد في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
مانشستر سيتي وواتفورد
مانشستر سيتي وواتفورد
حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره واتفورد بثمانية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي "بريميرليج"، ويعد هذا من أكبر نتائج السيتي منذ فوزه الأخير على تشيلسي بسداسية نظيفة فى الموسم الماضى من البريميرليج، وسجل أهداف السيتيزنز دافيد سيلفا، وسيرجيو أجويرو، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا (ثلاث أهداف)، ونيكولاس اوتاميندى، وكيفين دي بروين. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي إلى 13 نقطة فى المركز الثانى، بينما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين فى المركز الأخير.
بدات المباراة بظهور الستيزنز بقوة هجومية غير مسبوق لها، حيث قص شريط الأهداف دافيد سيلفا فى أول دقيقة من عمر المباراة، ولم يمر سوى سبع دقائق حتى أحرز أجويرو مهاجم الستيزنز الهدف الثانى، وبدأ بعدها حفل الأهداف حيث أحرز برناردو هدف فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة وأوتاميندي فى الدقيقة 18 وانتهى الشوط
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بيرنلي

بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
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الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.
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المقاولون يهزم الطلائع في افتتاح الدوري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي إستضافها استاد جهاز الرياضة العسكري اليوم السبت، وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي شهد إهدار ذئاب الجبل لركلة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها مدافع الفريق محمد سمير، وبهذا الفوز يقتنص فريق المقاولون العرب أول ثلاث نقاط محتلا المركز الأول من جدول ترتيب المسابقة.
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مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن أمام واتفورد

تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السادسة، والتي سيكون على رأسها استقبال مانشستر سيتي لنظيره واتفورد، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب الاتحاد، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويبحث السيتي عن استعادة الثقة بعد كبوة الجولة الماضية، التي سقط خلالها بصورة مفاجئة خارج ميدانه أمام نورويتش سيتي بنتيجة 3-2، بينما يبحث واتفورد عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم.
جوارديولا

جوارديولا: لامفر من الهزائم المفاجئة في كرة القدم

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن الهزائم المفاجئة لا مفر منها في كرة القدم. نجح نورويتش فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم مساء السبت، على ملعب «كارو رود» فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى البطولة ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.
نورويتش-سيتي‎

نورويتش يفاجأ السيتي بالفوز بثلاثية فى البريميرليج

نجح فريق نورويتش سيتي فى تقديم مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب كارو رود فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البرميرليج)، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى بطولة البريمرليج، ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى. ويملك نورويتش فى رصيده سبع نقاط محتلا بها المركز الثانى عشر من جدول البريميرليج.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
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