بنتيجة تاريخية.. السيتي يكتسح واتفورد في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

مانشستر سيتي وواتفورد

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره واتفورد بثمانية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي "بريميرليج"، ويعد هذا من أكبر نتائج السيتي منذ فوزه الأخير على تشيلسي بسداسية نظيفة فى الموسم الماضى من البريميرليج، وسجل أهداف السيتيزنز دافيد سيلفا، وسيرجيو أجويرو، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا (ثلاث أهداف)، ونيكولاس اوتاميندى، وكيفين دي بروين. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي إلى 13 نقطة فى المركز الثانى، بينما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين فى المركز الأخير.

بدات المباراة بظهور الستيزنز بقوة هجومية غير مسبوق لها، حيث قص شريط الأهداف دافيد سيلفا فى أول دقيقة من عمر المباراة، ولم يمر سوى سبع دقائق حتى أحرز أجويرو مهاجم الستيزنز الهدف الثانى، وبدأ بعدها حفل الأهداف حيث أحرز برناردو هدف فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة وأوتاميندي فى الدقيقة 18 وانتهى الشوط