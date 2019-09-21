بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

بيرنلي

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويستعد فريق بيرنلي، لمواجهة فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه، المقرر إقامتها السبت المقبل الموافق 28 من شهر سبتمر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة. وفي مواجهة أخرى بنفس الجولة حقق فريق شيفيلد يونايتد الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين دون ردـ في المباراة التي جمعت بينهما