رياضة

بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م
بيرنلي
بيرنلي
حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
ويستعد فريق بيرنلي، لمواجهة فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه، المقرر إقامتها السبت المقبل الموافق 28 من شهر سبتمر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة. وفي مواجهة أخرى بنفس الجولة حقق فريق شيفيلد يونايتد الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين دون ردـ في المباراة التي جمعت بينهما
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مانشستر- سيتي -وواتفورد ‎ (2)

بنتيجة تاريخية.. السيتي يكتسح واتفورد في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره واتفورد بثمانية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي "بريميرليج"، ويعد هذا من أكبر نتائج السيتي منذ فوزه الأخير على تشيلسي بسداسية نظيفة فى الموسم الماضى من البريميرليج، وسجل أهداف السيتيزنز دافيد سيلفا، وسيرجيو أجويرو، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا (ثلاث أهداف)، ونيكولاس اوتاميندى، وكيفين دي بروين. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي إلى 13 نقطة فى المركز الثانى، بينما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين فى المركز الأخير.
جونيور أجايي (2)

الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يهزم الطلائع في افتتاح الدوري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي إستضافها استاد جهاز الرياضة العسكري اليوم السبت، وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي شهد إهدار ذئاب الجبل لركلة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها مدافع الفريق محمد سمير، وبهذا الفوز يقتنص فريق المقاولون العرب أول ثلاث نقاط محتلا المركز الأول من جدول ترتيب المسابقة.
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احتفالات-ليفربول‎ (1)

نجم ليفربول يحذف حسابه الشخصي على «تويتر»

قام الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بحذف حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد تلقيه انتقادات مسيئة عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث تسبب روبرتسون الظهير الأيسر للريدز في ركلة الجزاء التي منحت نابولي التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يضاعف نجم نابولي لورينتي النتيجة للفريق الساحلي الإيطالي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
محمد صلاح (1.) (2)

مانى يكشف آخر تطورات أزمته مع محمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو مانى لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن إنتهاء الأزمة التى كانت بينه وبين زميله فى الفريق محمد صلاح والتى تفجرت خلال مباراة بيرنلي فى الأسبوع الرابع من البريمرليج والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وقال مانى فى تصريحات لـ"قناة بلس" الفرنسية:" واقعتى مع صلاح؟، لقد نسيت الأمر وكل شئ انتهى بالنسبة لى، لأن مثل هذه الأشياء تحدث دائمًا فى كرة القدم " . وأكمل:" أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، ويحدث بالفعل فى بعض الأحيان أُثناء المباريات التى لا أتلقي فيها أي تمريرات" .
جوارديولا

جوارديولا: لامفر من الهزائم المفاجئة في كرة القدم

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن الهزائم المفاجئة لا مفر منها في كرة القدم. نجح نورويتش فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعتهم مساء السبت، على ملعب «كارو رود» فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي، ليحصد نورويتش أغلى ثلاث نقاط فى البطولة ويكمل سلسة المفاجآت والأداء المتميز الذى يظهر به منذ الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.
صلاح-وماني‎

بعد أزمة لقاء بيرنلي.. صلاح يداعب ماني (فيديو)

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو كوميدي مع زميله السنغالي ساديو ماني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة على حساب بيرنلي، بعدما رفض صلاح تمرير الكرة إلى ماني عندما كان الأخير في وضعية مثالية لتسجيل هدف، مفضلا المراوغة والتسديد بنفسه، ليثور ماني غضبًا بسبب تصرف صلاح أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.
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