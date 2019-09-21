مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار وهيثم بطاح ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

الإسعاف - أرشيفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 أخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب بكوبرى عرابى في شبرا الخيمة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن إخطارا من مدير الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين ركاب بكوبرى عرابى، بسبب السرعة الجنونية، حيث اختلت عجلة القيادة بين أيدي السائقين.

وانتقل وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية وأجهزة المحليات، وتبين وقوع الحادث بين أتوبيسين ركاب أعلى كوبرى عرابى، ما اسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 أخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى، لتلقى العلاج وإعادة الحركة المرورية، لطبيعتها بعد تعطلها قرابة الساعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النبابة التحقيقات. وكشف