إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

جثة

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

شكل اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، فريق بحث بقيادة مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ للوقوف على ملابسات الأمر كاملة. جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل رخام يدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 سنة، وأنه متزوج من المجني عليها عرفيا،



شكل اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، فريق بحث بقيادة مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ للوقوف على ملابسات الأمر كاملة.



جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل رخام يدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 سنة، وأنه متزوج من المجني عليها عرفيا، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة وأقر بجريمته.



عن الجريمة قال المتهم إنه فوجئ بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين، وأقامت معهما علاقة جنسية، فاعتدى عليها بالضرب بشومة، وتحرر محضر أحاله اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة.



