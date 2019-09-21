جريمة

إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
جثة
جثة
بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
شكل اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، فريق بحث بقيادة مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ للوقوف على ملابسات الأمر كاملة. جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل رخام يدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 سنة، وأنه متزوج من المجني عليها عرفيا،
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محكمة-ارشفية

من 5 سنوات للمؤبد.. السجن لـ39 متهما في أحداث عنف المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم السبت، 31 مُتهما بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشمل الحكم السجن المؤبد على 31 متهما، و5 سنوات على 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات على متهم واحد، والسجن 7 سنوات على متهمين اثنين.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

كيف تصدى أمن المنافذ للمهربين خلال 24 ساعة؟

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (عقاقير طبية– قطع غيارات سيارات متنوعة– شيشة إلكترونية ومستلزماتها– مستحضرات تجميل– ساعات يد– نظارات شمسية– بطاريات سيارات- ملابس أجنبية الصنع).
سيارة -اسعاف

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث بشبرا الخيمة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 أخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب بكوبرى عرابى في شبرا الخيمة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن إخطارا من مدير الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين ركاب بكوبرى عرابى، بسبب السرعة الجنونية، حيث اختلت عجلة القيادة بين أيدي السائقين.
القبض-على-متهم

ضبط أب وابنه لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية

حلم الثراء السريع راود الأب الموظف وعرف ابنه طريق المال عبر إنشاء شركة محاصيل زراعية، فهداهما تفكيرهما إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية نظير أرباح ضخمة تصرف كل شهر، وألقى المواطنون في شركة المحاصيل مبلغ مليون و500 ألف جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح، ومع تهربهما حرروا ضدهما عدة بلاغات تتهمهما بالنصب. تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد قيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاستيلاء على أموال المواطنين.
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طعن-بالسكين

الجريمة مش كاملة.. حل لغز «جثة القضبان»

دبت الخلافات بينهم وبسبب بطشه الشديد قرروا التخلص منه فقتلوه ولفوا الجثة بقطعة قماش ووضعوها بداخل كيس بلاستيكي يستخدم في جمع القمامة وألقوها على شريط السكة الحديد لتبدو كأن القطار صدمه. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف لغز العثور على عامل مسجل شقي خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، مُقيم بمنطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، إذ بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة شخص نتيجة اصطدام القطار به، في أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتي المعمورة الشاطئ والمنتزة من مكان غير مخصص للمشاة.
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قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
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«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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