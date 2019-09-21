جريمة

حادث مأساوي جديد.. سيارة تدهس شابا وطفلين في كرداسة

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
حادث تصادم- أرشيفية
حادث تصادم- أرشيفية
حادث مأساوي جديد يدمي القلب سجله محضر الشرطة بقسم كرداسة شمال محافظة الجيزة، اليوم السبت، إذ لقي طفلان وعامل مصرعهم دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالقرب من كوبري إدريس بمنطقة أبو رواش؛ مما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي، لاسيما أن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها من أعلى محور صفط اللبن -المعروف إعلاميا بـ"محور الموت"- بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص، وإصابة 4 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم.
البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة كرداسة إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا. انتقلت قوة من القسم إلى محل الحادث بقيادة المقدم إسلام سمير، وتبين بالفحص المبدئي أنه في أثناء سير قائد دراجة نارية يدعى "محمود. ع" رفقة طفلين، فوجئ قائد الدراجة بسيارة نقل، ووقع
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مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
عناصر-ارهابية (4)

تفاصيل مقتل إرهابي في مداهمة وكر لحركة حسم بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر إرهابي بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، واوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل بالوكر إضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر وسلاح أر بي جي وعدد من القذائف.
قوات-الشرطة (3)

خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
محكمة-ارشفية

من 5 سنوات للمؤبد.. السجن لـ39 متهما في أحداث عنف المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم السبت، 31 مُتهما بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشمل الحكم السجن المؤبد على 31 متهما، و5 سنوات على 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات على متهم واحد، والسجن 7 سنوات على متهمين اثنين.
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جثة (3)

مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
زحام -في -محور- صلاح -سالم

شلل مروري بصلاح سالم على أثر تصادم 5 سيارات

سكتة مرورية ضربت محور صلاح سالم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم بين 5 سيارات، الأمر الذي نتج عنه ظهور كثافات مرورية مرتفعة تزامنا مع وقت الذروة الصباحية، في الوقت الذي نصحت فيه الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات باتخاذ محور النصر أو الخليفة المأمون بديلا جيدا في هذا التوقيت، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة بتعزيزات مرورية لرفع حطام الحادث من نهر الطريق بواسطة أوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية وفق الخطة الموضوعة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تتصدى لـ19 موقفا عشوائيا بمحيط الكباري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، جهودهم في رحلة البحث عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 273 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.
اسعاف (2)

إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في حادث تصادم ببني سويف

أصيب ملازم أول و3 أفراد من رجال الشرطة، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارة شرطة بسيارة نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق "بني سويف - الفيوم الجديد"، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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