حادث مأساوي جديد.. سيارة تدهس شابا وطفلين في كرداسة

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

حادث تصادم- أرشيفية

حادث مأساوي جديد يدمي القلب سجله محضر الشرطة بقسم كرداسة شمال محافظة الجيزة، اليوم السبت، إذ لقي طفلان وعامل مصرعهم دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالقرب من كوبري إدريس بمنطقة أبو رواش؛ مما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي، لاسيما أن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها من أعلى محور صفط اللبن -المعروف إعلاميا بـ"محور الموت"- بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص، وإصابة 4 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة كرداسة إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا. انتقلت قوة من القسم إلى محل الحادث بقيادة المقدم إسلام سمير، وتبين بالفحص المبدئي أنه في أثناء سير قائد دراجة نارية يدعى "محمود. ع" رفقة طفلين، فوجئ قائد الدراجة بسيارة نقل، ووقع