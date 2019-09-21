كيف تصدى أمن المنافذ للمهربين خلال 24 ساعة؟

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

حملة أمنية- أرشيفية

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (عقاقير طبية– قطع غيارات سيارات متنوعة– شيشة إلكترونية ومستلزماتها– مستحضرات تجميل– ساعات يد– نظارات شمسية– بطاريات سيارات- ملابس أجنبية الصنع).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و170 ألف جنيه، وضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 248 ألفا و500 جنيه، و500 كارت شحن خطوط هواتف محمولة فئة 25 جنيها إضافة إلى قضية تهريب المعادن النفيسة بمضبوطات 60 جنيهًا ذهبيا. في مجال الأمن العام ضُبط 40 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة