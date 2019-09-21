جريمة

كيف تصدى أمن المنافذ للمهربين خلال 24 ساعة؟

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (عقاقير طبية– قطع غيارات سيارات متنوعة– شيشة إلكترونية ومستلزماتها– مستحضرات تجميل– ساعات يد– نظارات شمسية– بطاريات سيارات- ملابس أجنبية الصنع).
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و170 ألف جنيه، وضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 248 ألفا و500 جنيه، و500 كارت شحن خطوط هواتف محمولة فئة 25 جنيها إضافة إلى قضية تهريب المعادن النفيسة بمضبوطات 60 جنيهًا ذهبيا. في مجال الأمن العام ضُبط 40 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة
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محكمة-ارشفية

من 5 سنوات للمؤبد.. السجن لـ39 متهما في أحداث عنف المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم السبت، 31 مُتهما بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشمل الحكم السجن المؤبد على 31 متهما، و5 سنوات على 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات على متهم واحد، والسجن 7 سنوات على متهمين اثنين.
جثة (5)

إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
سيارة -اسعاف

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث بشبرا الخيمة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 أخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب بكوبرى عرابى في شبرا الخيمة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن إخطارا من مدير الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين ركاب بكوبرى عرابى، بسبب السرعة الجنونية، حيث اختلت عجلة القيادة بين أيدي السائقين.
القبض-على-متهم

ضبط أب وابنه لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية

حلم الثراء السريع راود الأب الموظف وعرف ابنه طريق المال عبر إنشاء شركة محاصيل زراعية، فهداهما تفكيرهما إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية نظير أرباح ضخمة تصرف كل شهر، وألقى المواطنون في شركة المحاصيل مبلغ مليون و500 ألف جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح، ومع تهربهما حرروا ضدهما عدة بلاغات تتهمهما بالنصب. تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد قيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاستيلاء على أموال المواطنين.
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اغتصاب (5)

علياء والذئاب.. مأساة أم تعرضت للاغتصاب أمام رضيعها

«خاف ممن لا يخاف الله».. عبارة تتكرر على مسامعنا كلما دار الحديث حول قضيةٍ ما، بلغ الجاني فيها درجة عالية من الإجرام وسلك مسلكًا لم يسبقه إليه أحد، إلا أن المجرمون في واقعة اليوم حقًا لا يعرفون الله أو يحفظون بداخلهم ذرة رحمة، بعدما استحلوا عرض امرأة كانت في طريقها للاطمئنان على صحة طفلتها، والتي بالكاد أتمت ربيعها الرابع، وتحمل على كتفها رضيعًا لم يُتم عامه الأول بعد، ليقطعوا الطريق عليها في مأساة كبيرة عاشتها المجني عليها بدايةً من التعدي عليها واقتيادها عنوة تحت التهديد، انتهاءً باغتصابها أمام أعين صغيرها وهي تحمله على كتفها.
الألعاب-النارية

إحباط تهريب 4 ملايين لعبة نارية باسم موظف في سفارة

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، محاولة تهريب بضائع محظورة بينها 4 ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام موظف بإحدى سفارات الدول العربية مقيم بالزمالك القاهرة باستيراد رسالة من خارج البلاد.
قوات-الشرطة (3)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يضبط 34 قضية وينفذ 222 حكما خلال يوم

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (ملابس أجنبية- عدسات لاصقة- قطع غيار سيارات)، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 64 ألفا و320 جنيهًا.
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