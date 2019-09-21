من 5 سنوات للمؤبد.. السجن لـ39 متهما في أحداث عنف المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

صورة تعبيرية

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم السبت، 31 مُتهما بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشمل الحكم السجن المؤبد على 31 متهما، و5 سنوات على 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات على متهم واحد، والسجن 7 سنوات على متهمين اثنين.

وبرأت المحكمة، 7 متهمين آخرين، لعدم كفاية الأدلة، وواجه المتهمين جميعا تهم: اقتحام مركز شرطة العدوة، وقطع الطريق، والتورط في أعمال عنف وشغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما قبل صدور الحكم اليوم.ويأتي الحكم، عقب مرور نحو 48 ساعة على الحكم الذي أصدرته