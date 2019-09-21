الإسماعيلي يقتنص أول 3 نقاط في الدوري من الجونة

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

الإسماعيلي

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحقيق الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد في ثاني مباريات الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي استضافها استاد الجونة بالغردقة، وسجل هدف الدراويش اللاعب محمد ناجي جدو مهاجم فريق الجونة عن طريق الخطأ في مرماه من ضربة ثابتة احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين لفريق الإسماعيلي، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، وكانت من الجهة اليمنى لفريق الدراويش واليسرى للجونة.

وبهذا الفوز يقتنص الإسماعيلي أول ثلاث نقاط له خلال مشواره في بطولة الدوري للموسم الجديد، ليتقاسم فريق المقاولون المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة مع المقاولون العرب بعد فوزه على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما توقف الجونة عند النقطة صفر. ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في