رياضة

الخطيب في معسكر الأهلي: أمامكم تحد أكبر من السوبر

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
محمود الخطيب واللاعبين
محمود الخطيب واللاعبين
زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، معسكر فريق الكرة الأول، المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس، على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وأشاد رئيس القلعة الحمراء، خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق، بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتيجتها عشاق الأهلي فى كل مكان.
وقال رئيس النادي، للاعبين خلال الجلسة، إنهم نجحوا فى تحقيق بطولة مهمة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد، لكن يبقى التحدي الأكبر ممثلا فى الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره، وهما الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا، من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الإفريقية في مونديال العالم للأندية. وأكد الخطيب،
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اليوفنتوس (4)

يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يقتنص أول 3 نقاط في الدوري من الجونة

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحقيق الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد في ثاني مباريات الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي استضافها استاد الجونة بالغردقة، وسجل هدف الدراويش اللاعب محمد ناجي جدو مهاجم فريق الجونة عن طريق الخطأ في مرماه من ضربة ثابتة احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين لفريق الإسماعيلي، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، وكانت من الجهة اليمنى لفريق الدراويش واليسرى للجونة.
بيرنلي

بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
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مبارة- السوبر (8)

حسين الشحات: كلمة السر الجماهير وهذا رأيي في لاسارتي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة قوية امام منافس كبير ونجح لاعبو القلعة الحمراء في تسيد اللقاء من البداية وحتى النهاية، وأهدى الشحات لقب كأس السوبر لجماهير النادي التي ساندت الفريق، التي تعد كلمة السر في التتويج بالبطولات، كما أهدى البطولة لزوجته وأسرته الصغيرة بعد تواجدهم معه في الملعب للاحتفال بلقب السوبر. وشدد الشحات على أن لقب السوبر جاء في توقيت جيد قبل بداية الموسم،، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدا على الأهلي، لأنه المرشح الأول طوال تاريخه للفوز بأية بطولة يشارك فيها.
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كيف دعم لاعبو الأهلي مؤمن زكريا في مباراة السوبر؟

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مساندة زميلهم مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، قبل بدأ المباراة المقررة لهم أمام فريق الزمالك في كأس السوبر المصري. وارتدى اللاعبون قميص عليه صورة مؤمن مكتوب عليه معاك يا مؤمن، في رسالة تدعيمية للاعب الذي يعاني من الإصابة التي أجبرت مسؤولي الفريق على عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق لحين الانتهاء من فترة العلاج. وكان مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن عدم مساندة زملائه له باستثناء أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وعماد متعب هم من يطمئنون عليه باستمرار.
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فايلر يضم جميع اللاعبين لموقعة السوبر ويستبعد أزارو

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في قائمته من أجل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة في السوبر المحلى، وكذلك مواجهة سموحة المقرر لها الاثنين في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري الممتاز. واستبعد فايلر الرباعي المصاب المغربي وليد ازارو ومحمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد، فيما قرر ضم أيمن أشرف رغم غيابه عن السوبر للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز بكأس مصر استعدادا لتواجده في قائمة مباراة الدوري..
جوزيه-وفايلر

استنساخ جوزيه.. القنبلة التي انفجرت في وجه الخطيب

من المؤكد أن واحدة من أهم فوائد التطور التكنولوجى فى وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت فى السنوات الأخيرة، هى زيادة الوعى لدى المتابعين وتطور قدرتهم على المتابعة وتحليل الأمور بشكل أكبر مما كانوا عليه قديمًا، ويكفى أن أى متابع بإمكانه من خلال الإنترنت الوصول إلى أى معلومة بسهولة، والبحث عن تفاصيل دقيقة تحقق له هدفه. فالوعى الذى زاد لدى المتابعين يحمل الكثير من العناصر التى تجيب عن السؤال الذى يشغل بال قطاع عريض من جماهير النادى الأهلى حول لماذا انفجر بركان الغضب الشديد بعد إعلان التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد؟
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