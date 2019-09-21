الخطيب في معسكر الأهلي: أمامكم تحد أكبر من السوبر

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

محمود الخطيب واللاعبين

زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، معسكر فريق الكرة الأول، المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس، على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وأشاد رئيس القلعة الحمراء، خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق، بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتيجتها عشاق الأهلي فى كل مكان.

وقال رئيس النادي، للاعبين خلال الجلسة، إنهم نجحوا فى تحقيق بطولة مهمة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد، لكن يبقى التحدي الأكبر ممثلا فى الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره، وهما الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا، من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الإفريقية في مونديال العالم للأندية. وأكد الخطيب،