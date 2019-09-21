3 شركات وطنية لنقل مركب خوفو للمتحف الكبير

تحرير:أ.ش.أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

سفينة خوفو - أرشيفة

قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه جاري حاليا إجراء الدراسات لنقل مركب خوفو الأولى من موقعه الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى قاعة مخصصة لمراكب خوفو بالمتحف، موضحا أن هناك 3 شركات وطنية ستتولى عملية نقل المركب، مضيفًا أنه جاري كذلك تصميم المبنى الخاص بالمراكب بالمتحف للانتهاء منه بالتوازي مع عملية نقل المركب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من عملية رفع الأخشاب الخاصة بمركب خوفو الثانية والتي سيتم وضعها مع مركب خوفو الأولى بالمتحف الكبير.

وكشف المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، عن توصله إلى أن الملكة حتشبسوت شيدت أضخم مسلة في العالم، وذلك بناء على دراسة وحسابات هندسية أجراها. وقال مفتاح، إنه بحسبة هندسية تم مقارنتها بمسلة رمسيس الثاني، وجدنا أن ارتفاعها بلغ 35 مترا، ووزنها يتجاوز 450 طنا، وسيتم إجراء درسة علمية لتوثيق تلك النتائج،