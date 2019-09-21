لدعم المهرجان.. الجونة السينمائي يتعاقد مع فيسبوك وانستجرام

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

مهرجان الجونة السينمائي

وقعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الثالثة? عقد تعاون مع شركة فيسبوك، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة وأحمد حاتم وكريم قاسم وصبا مبارك وريم مصطفي، بالاضافة إلى عمرو منسي المدير الفني للمهرجان، الذي قال إن مذكرة التعاون بين الجونة السينمائي وفيسبوك "مهمة جدا"، وذلك لكون السوشيال ميديا عاملا مهما للعالم كله، مشيرا إلى أن فيسبوك وانستجرام، سيعطيان دعما كبيرا للمهرجان، ويعرفا العالم بالأفلام التي نعرضها.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حتى يوم 27 من الشهر الجاري، يمشاركة 80 فيلما في مسابقات المهرجان الرسمية، وهي: الأفلام القصيرة، الأفلام التسجيلية، الأفلام الروائية، التي تتنافس على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي.وافتتح المهرجان فعالياته يوم الخميس الماضي، في حضور عدد كبير من النجوم المصرين