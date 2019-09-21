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لدعم المهرجان.. الجونة السينمائي يتعاقد مع فيسبوك وانستجرام

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
وقعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الثالثة? عقد تعاون مع شركة فيسبوك، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة وأحمد حاتم وكريم قاسم وصبا مبارك وريم مصطفي، بالاضافة إلى عمرو منسي المدير الفني للمهرجان، الذي قال إن مذكرة التعاون بين الجونة السينمائي وفيسبوك "مهمة جدا"، وذلك لكون السوشيال ميديا عاملا مهما للعالم كله، مشيرا إلى أن فيسبوك وانستجرام، سيعطيان دعما كبيرا للمهرجان، ويعرفا العالم بالأفلام التي نعرضها.
وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حتى يوم 27 من الشهر الجاري، يمشاركة 80 فيلما في مسابقات المهرجان الرسمية، وهي: الأفلام القصيرة، الأفلام التسجيلية، الأفلام الروائية، التي تتنافس على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي.وافتتح المهرجان فعالياته يوم الخميس الماضي، في حضور عدد كبير من النجوم المصرين
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احسان عبد القدوس (2)

مواقف إحسان عبدالقدوس.. ثائر ترك السياسة من أجل الأدب

احتفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التى انطلقت الخميس الماضى، وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر، بالذكرى المئوية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وافتتح اليوم السبت، معرضا لتكريمه ضم بعض أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة من صوره وأفيشات أفلامه ومقتنياته، وحرص عدد كبير من النقاد والفنانين منهم يسرا وإيناس الدغيدى وبشرى، وعمرو منسي، على زيارة المعرض، إلى جانب اهتمام رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن يأتي إلى المعرض ومعه والده على كرسي متحرك، كما حرص أيضا على الحضور ابن الكاتب إحسان عبدالقدوس.
ستموت- في -العشرين (2)

«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.
فيلم - البؤساء (2)

في الجونة السينمائي.. «البؤساء» يعلنون التمرد على الظالم

عرض اليوم الجمعة، الفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إقبال كبير من ضيوف المهرجان، حيث حرص عدد من من النجوم على الحضور منهم المخرح يسري نصر الله، والفنان أحمد داوود وبعض النجوم الشابة، وبعد انتهاء الفيلم صفق الجمهور بشدة لإعجابهم بقصة العمل المستوحاة من قصة حقيقية، إذ تدور الأحداث حول 3 أفراد في الشرطة يقعون في مأزق خلال اعتقالهم أحد عصابات الأحياء، ويصيبون طفل في وجهه بمسدس الضوء، وكان هناك أحد الأطفال الذين يصورون ما حدث.
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مهرجان الجونة (1)

بكاء في «الجونة السينمائي» بسبب النجوم الراحلين

عرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبو عوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.
محمد -فراج

محمد فراج يعلن خطبته من بسنت شوقي بالجونة السينمائي

قصة حب جمعت بين الفنان محمد فراج، والفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال السنوات الماضية، تكللت اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أعلن فراج خطبته من بسنت، اللذان حرصا على الظهور معا على الريد كاربت، وخلال فعاليات حفل افتاح المهرجان، الذي سيشهد عرض فيلم "لما بنتولد" ويتشارك فيه الحبيبان.. وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
منى ذكي

مني زكي من الجونة: السينما تحيي إنسانيتنا

قالت الفنانة منى زكي، إنها تشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، مشيرة إلى أنها ستعقد اتفاقية مع المهرجان تهدف إلى دعم قضايا الأطفال، مضيفة أن مصر لها الريادة دائما في مناقشة القضايا المهمة في الأفلام، وأن "السينما تحيي إنسانيتنا".. وافتتح المهرجان فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان الكوميدي أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
مينا_مسعود

مينا مسعود: سعيد بالعودة إلى «أم الدنيا» عبر الجونة السينمائي

ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا"، متوجها بالشكر إلى عمرو منسي ونجيب ساويرس وسميح ساويرس، وكل القائمين علي المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرجوا "مهرجان مهم" مثل الجونة السينمائي بهذه الصورة المبهرة، مشيرا إلى أن "آخر مرة له في القاهرة كانت منذ 10 اعوام، وانه مبسوط، لكونه متواجدا الآن بين هؤلاء السينمائين".
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