يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

رونالدو - يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.

ومن متابعة رائعة لكرة ركلة الجزاء، تمكن ميجيل فيلوسو من تسجيل هدف التقدم لفيرونا في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة للغاية فشل الحارس المخضرم جانلويجي بوفون في إبعادها. بعد تقدم هيلاس فيرونا بدأ البيانكونيري محاولاته لتعديل النتيجة ونجح آرون رامسي في تحقيق ذلك بالدقيقة 31 من تسديدة ارتطمت بقدم مدافع الضيوف