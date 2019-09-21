خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

جهود متواصلة لأجهزة الأمن على مدار أسبوع كامل لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لاستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
قوات الشرطة
7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، ضُبط خلالها 477 متهما.
وجاءت أبرز
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، ضُبط خلالها 477 متهما.
وجاءت أبرز النتائج لتلك المداهمات ضبط 8 قطع سلاح ناري، و5 قطع سلاح أبيض، وضبط 39 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (275,650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 370 جراما لمخدر الحشيش– 475 جراما لمخدر الهيروين) وتنفيذ 4818 حكما قضائيا متنوعا، والقبض على 6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، وضبط 1141 قضية متنوعة.
في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1549 قطعة سلاح ناري عبارة عن (492 بندقية آلية– 119 طبنجة– 938 فردا محلى الصنع– 4194 طلقة مختلفة الأعيرة– 2033 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها (9 بنادق خرطوش- طبنجتين- 24 فردا محليا- 91 طلقة مختلفة الأعيرة- أدوات وأجزاء التصنيع).
بالانتقال إلى تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 569 ألفا و316 حكما قضائيا على النحو التالي: 2504 أحكام جنائية، 192 ألفا و446 حكم حبس، 296 ألفا و381 حكم غرامة و77 ألفا و985 حكم مخالفة والإيقاع بـ28 تشكيلا عصابيا ضمت 77 متهمًا، ارتكبوا 155 حادث سرقة متنوعا.
وشملت الجهود ضبط 288 قضية أحداث، و22787 قضية مرافق عامة وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 47 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 74 متهما بالإضافة إلى ضبط 294 ألفا و103 مخالفات مرورية متنوعة أبرزها 41591 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 476 قيادة تحت تأثير مخدر، 8172 موقفا عشوائيا و642 طمس وبدون لوحات معدنية.
في مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط 7279 قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي: ضبط 83 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 8380 أسطوانة، وضبط 31 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 120834 لترا.
كما تم ضبط 7165 قضية في مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات بلغت 1457,459 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة أبرزها ضبط 374 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت 244 طنا، و174 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 29 طنا.
كما تم ضبط 70 ألفا و676 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 48,913,971 مليون جنيه فضلا عن ضبط 1526 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1,558,751,033) مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وكثفت الأجهزة جهودها لمكافحة قضايا المخدرات، وأمكن ضبط 1659 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1791 متهما، و3642 قضية فى مجال الأمن السياحى (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية).