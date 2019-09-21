مواقف إحسان عبدالقدوس.. ثائر ترك السياسة من أجل الأدب

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

إحسان عبدالقدوس

احتفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التى انطلقت الخميس الماضى، وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر، بالذكرى المئوية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وافتتح اليوم السبت، معرضا لتكريمه ضم بعض أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة من صوره وأفيشات أفلامه ومقتنياته، وحرص عدد كبير من النقاد والفنانين منهم يسرا وإيناس الدغيدى وبشرى، وعمرو منسي، على زيارة المعرض، إلى جانب اهتمام رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن يأتي إلى المعرض ومعه والده على كرسي متحرك، كما حرص أيضا على الحضور ابن الكاتب إحسان عبدالقدوس.

وقال انتشال التميمي مدير المهرجان، إنه من المقرر عرض فيلم "بئر الحرمان" المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ضمن برنامج الاحتفاء بمئويتة، مضيفا أن المعرض سيظل مفتوحا حتى نهاية المهرجان، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي ينظم فيها معرض بمقتنيات أصلية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس. وقال