مواقف إحسان عبدالقدوس.. ثائر ترك السياسة من أجل الأدب
تحرير:محمد عبد المنعم
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
إحسان عبدالقدوس
احتفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التى انطلقت الخميس الماضى، وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر، بالذكرى المئوية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وافتتح اليوم السبت، معرضا لتكريمه ضم بعض أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة من صوره وأفيشات أفلامه ومقتنياته، وحرص عدد كبير من النقاد والفنانين منهم يسرا وإيناس الدغيدى وبشرى، وعمرو منسي، على زيارة المعرض، إلى جانب اهتمام رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن يأتي إلى المعرض ومعه والده على كرسي متحرك، كما حرص أيضا على الحضور ابن الكاتب إحسان عبدالقدوس.
وقال انتشال التميمي مدير المهرجان، إنه من المقرر عرض فيلم "بئر الحرمان" المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ضمن برنامج الاحتفاء بمئويتة، مضيفا أن المعرض سيظل مفتوحا حتى نهاية المهرجان، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي ينظم فيها معرض بمقتنيات أصلية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.
وقال
وقال انتشال التميمي مدير المهرجان، إنه من المقرر عرض فيلم "بئر الحرمان" المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ضمن برنامج الاحتفاء بمئويتة، مضيفا أن المعرض سيظل مفتوحا حتى نهاية المهرجان، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي ينظم فيها معرض بمقتنيات أصلية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.
وقال أحمد إحسان عبدالقدوس، إن عدد المقتنيات الموجودة في المعرض، تصل إلى 45 «أفيش أصلي»، مشيرا إلى أن هذا جزء بسيط مما يملكونه؛ لأن المعرض لا يتسع لكل مقتنيات الراحل.
وفي تصريحات لـ"التحرير"، تحدث ابن الراحل إحسان عبدالقدوس عن مواقف في حياة الأديب الكبير، مشيرا إلى أنه لم يكن يعطي أعماله إلا لمن يثق بهم فقط، مضيفا أن علاقته بالرؤساء بدأت في الأربعينيات، حينما كان يكتب مقالات يطالب فيها السفير البريطاني بالرحيل، ويحرك الناس على الثورة، لافتا إلى أنه كتب مقالا بعنوان "الجمعية السرية التي تحكم مصر"، وبعدها ابتعد عن الساحة واتجه للكتابات الأدبية والفنية.
وأكد أن الرئيس أنور السادات كان رئيسه المقرب، وتطرق للحديث عن اندماجه في الكتابة الأدبية، موضحا أنه كان يعشق تقمص الشخصيات التي يكتب عنها ليصل إحساسه إلى القراء، منوها أيضا بأنه لم يكن يحب أن يشطب سطرا مما يكتبه، وتمنى أن ينال المعرض إعحاب الحاضرين.
وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري، إلى جمع صناع السينما في المنطقة مع نظرائهم من كل دول العالم، لتنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلما.