تفاصيل مقتل إرهابي في مداهمة وكر لحركة حسم بالمطرية

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

مقتل إرهابي - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر إرهابي بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، واوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل بالوكر إضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر وسلاح أر بي جي وعدد من القذائف.

مطلع الشهر الجاري، نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمينا أمنيا للقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة، فى نطاق اختبائهم بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، وتم رصد إقامتهم فى خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية،