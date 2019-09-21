جريمة

تفاصيل مقتل إرهابي في مداهمة وكر لحركة حسم بالمطرية

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
مقتل إرهابي - أرشيفية
مقتل إرهابي - أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر إرهابي بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، واوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل بالوكر إضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر وسلاح أر بي جي وعدد من القذائف.
مطلع الشهر الجاري، نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمينا أمنيا للقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة، فى نطاق اختبائهم بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، وتم رصد إقامتهم فى خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية،
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قوات-الشرطة (3)

خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
محكمة-ارشفية

من 5 سنوات للمؤبد.. السجن لـ39 متهما في أحداث عنف المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم السبت، 31 مُتهما بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشمل الحكم السجن المؤبد على 31 متهما، و5 سنوات على 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات على متهم واحد، والسجن 7 سنوات على متهمين اثنين.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

كيف تصدى أمن المنافذ للمهربين خلال 24 ساعة؟

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (عقاقير طبية– قطع غيارات سيارات متنوعة– شيشة إلكترونية ومستلزماتها– مستحضرات تجميل– ساعات يد– نظارات شمسية– بطاريات سيارات- ملابس أجنبية الصنع).
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

حادث مأساوي جديد.. سيارة تدهس شابا وطفلين في كرداسة

حادث مأساوي جديد يدمي القلب سجله محضر الشرطة بقسم كرداسة شمال محافظة الجيزة، اليوم السبت، إذ لقي طفلان وعامل مصرعهم دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالقرب من كوبري إدريس بمنطقة أبو رواش؛ مما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي، لاسيما أن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها من أعلى محور صفط اللبن -المعروف إعلاميا بـ"محور الموت"- بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص، وإصابة 4 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم.
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سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
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مصرع «الحرز».. نهاية بلطجي المنوفية في وادي النطرون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من قتل "الحزر"، أحد أخطر المجرمين في محافظة المنوفية بعد تبادل إطلاق النار بينه وقوات الأمن في أثناء اختبائه بأحد المزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كما تم القبض على 3 من أفراد تشكيل عصابي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة متهم كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة.
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حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
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