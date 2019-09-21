رياضة

تعثر جديد.. أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع سيلتا فيجو

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سيلتا فيجو في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد واندا ميتروبوليتانو في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، وفشل الأتليتي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني وأهدر فرصة ذهبية لاستعادة الصدارة. وخسر أتلتيكو أمام ريال سوسييداد بهدفين نظيفين في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني ثم سقط في فخ التعادل بهدفين لكل منهما، مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الماضي، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أن يسقط اليوم في فخ التعادل السلبي أمام سيلتا فيجو.
ورغم التعادل، رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى عشر نقاط ليزاحم إشبيلية في الصدارة مؤقتًا فيما رفع فريق سيلتا فيجو رصيده إلى خمس نقاط وتقدم للمركز الرابع عشر. وفي نفس الأسبوع، فاز فياريال على بلد الوليد بهدفين نظيفين، تقدم فياريال بهدف سجله سانتي كازورلا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وأضاف خافيير أونتيفيروس
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز يسحق إنبي ويتصدر الدوري الممتاز

اكتسح بيراميدز، نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وفرض فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، أفضليته على اللقاء منذ بدايته وسط تحفظ من جانب لاعبي إنبي، وتمكن عمر جابر، من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 29 عبر تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق البترولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.
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يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.
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الخطيب في معسكر الأهلي: أمامكم تحد أكبر من السوبر

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رسميًّا.. برشلونة يعلن إعارة رافينيا إلى سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا إعارة البرازيلي رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أنه اتفق مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى نهاية موسم 2020- 21، قبل إعارته إلى سيلتا حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20، على أن يتحمل سيلتا راتب رافينيا إلى جانب الإضافات المحتملة التي تصل إلى 1.5 مليون يورو. وحرص برشلونة على الإشادة برافينيا لالتزامه وتفانيه في عمله مع الفريق، متمنيا له كل التوفيق والنجاح المستمر في المرحلة المقبلة.
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام فياريال

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وشهدت المباراة تألق جاريث بيل مهاجم الفريق وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن إحراز الأهداف لكن المباراة انتهت بطرده من الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني.
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أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
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ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.
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