تعثر جديد.. أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع سيلتا فيجو

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

أتليتكو مدريد

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سيلتا فيجو في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد واندا ميتروبوليتانو في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، وفشل الأتليتي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني وأهدر فرصة ذهبية لاستعادة الصدارة. وخسر أتلتيكو أمام ريال سوسييداد بهدفين نظيفين في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني ثم سقط في فخ التعادل بهدفين لكل منهما، مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الماضي، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أن يسقط اليوم في فخ التعادل السلبي أمام سيلتا فيجو.

ورغم التعادل، رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى عشر نقاط ليزاحم إشبيلية في الصدارة مؤقتًا فيما رفع فريق سيلتا فيجو رصيده إلى خمس نقاط وتقدم للمركز الرابع عشر. وفي نفس الأسبوع، فاز فياريال على بلد الوليد بهدفين نظيفين، تقدم فياريال بهدف سجله سانتي كازورلا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وأضاف خافيير أونتيفيروس