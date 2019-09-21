جريمة

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تحرير:محمد أبوزيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
مصلحة الطب الشرعي
مصلحة الطب الشرعي
تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
وأضافت "المقدم" في تصريحات لـ"التحرير" أن التقرير المبدئي بين ثبوت عذرية موكلتى وخلو أظافرها من آثار لجلد القتيل. وفي وقت سابق جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وقبلت محكمة جنايات القاهرة،
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«ملحقش يفرح».. عريس العمرانية قتلته زوجته بعد 4 شهور

لم يكد يهنأ "أحمد" بدخوله "عش الزوجية"، 30 يوما "شهر عسل" ثم 3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، لحظات فارقة عصفت بأركان المنزل المتواضع في عقار سكني بشارع المستشفى بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، كعادته كل مساء لدى عودته من عمله بعد يوم عمل شاق، عمد العامل البسيط إلى الدخول في وصلة مزاح مع رفيقة دربه، لم يدر بخلده أن تلك الوصلة ستكتب الفصل الأخير في حياته مقتولا على يد أقرب الناس إليه بعد العثو عليه جثة هامدة بها 3 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم في جريمة أضحت حديث أهالي العمرانية.
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