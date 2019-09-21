محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تحرير:محمد أبوزيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

مصلحة الطب الشرعي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.

وأضافت "المقدم" في تصريحات لـ"التحرير" أن التقرير المبدئي بين ثبوت عذرية موكلتى وخلو أظافرها من آثار لجلد القتيل. وفي وقت سابق جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وقبلت محكمة جنايات القاهرة،