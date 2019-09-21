الجونة السينمائي يمنح جائزة «فارايتي» لمخرج سوداني

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

تكريم المخرج السوداني صهيب قسم الباري

منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، جائزة مجلة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه "حديث عن الأشجار"، والذي عرض للمرة الأولى في مهرجان برلين، ونال جائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي، وخلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم، قام انتشال التميمي رئيس المهرجان بتسليم الجائزة للمخرج بمشاركة مندوب مجلة فارايتي.

عمل صهيب مصورًا سينمائيًّا ومونتيرًا، وتعاون مع العديد من الصحفيين في إعداد تقارير مصورة لعدة قنوات تليفزيونية، منها: "القارة" و"فرنسا 24"، وكتب وأخرج أفلامًا روائية قصيرة وأخرى وثائقية. وفاز فيلمه "أفلام السودان المنسية" (2017) بجائزة العام للفنون والثقافة ضمن جوائز الصحافة الأجنبية لعام 2018. وفي