رياضة

بيراميدز يسحق إنبي ويتصدر الدوري الممتاز

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
بيراميدز
بيراميدز
اكتسح بيراميدز، نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وفرض فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، أفضليته على اللقاء منذ بدايته وسط تحفظ من جانب لاعبي إنبي، وتمكن عمر جابر، من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 29 عبر تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق البترولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز سعيه لتعزيز تقدمه، وتمكن عبد الله السعيد من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء حصل عليها محمد فاروق، لتصبح النتيجة 2-0. وعاد السعيد للظهور مجددًا في الدقيقة 68 مسجلا الهدف الثالث، بعد انطلاقة رائعة للظهير الأيمن رجب بكار استغلها قائد الفريق وسددها بهدوء في
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اتليتكو مدريد - سيلتا فيجو‎

تعثر جديد.. أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع سيلتا فيجو

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سيلتا فيجو في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد واندا ميتروبوليتانو في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، وفشل الأتليتي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني وأهدر فرصة ذهبية لاستعادة الصدارة. وخسر أتلتيكو أمام ريال سوسييداد بهدفين نظيفين في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني ثم سقط في فخ التعادل بهدفين لكل منهما، مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الماضي، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أن يسقط اليوم في فخ التعادل السلبي أمام سيلتا فيجو.
اليوفنتوس (4)

يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.
محمود-الخطيب (4)

الخطيب في معسكر الأهلي: أمامكم تحد أكبر من السوبر

زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، معسكر فريق الكرة الأول، المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس، على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وأشاد رئيس القلعة الحمراء، خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق، بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتيجتها عشاق الأهلي فى كل مكان.
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بيراميدز-والداخلية (5)

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، وتليه مواجهة الجونة والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني فستجمع بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في السادسة والنصف مساءً.
بيراميدز (2)

بيراميدز يتعاقد مع مدافع كوت ديفوار

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع المدافع الدولي الإيفواري ويلفريد كانون البالغ من العمر 26 عامًا، الوافد من نادي أدو دين هاج الهولندي بعدما قضى 5 مواسم بالفريق الهولندي، حيث توج كانون بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015، كما كان عنصرًا أساسيا في منتخب الأفيال بكأس الأمم الأخيرة في مصر. وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز، وإنه تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة والتي ستكون بمثابة إضافة قوية.
احمد-حمودى

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
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