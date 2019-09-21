بيراميدز يسحق إنبي ويتصدر الدوري الممتاز

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

بيراميدز

اكتسح بيراميدز، نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وفرض فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، أفضليته على اللقاء منذ بدايته وسط تحفظ من جانب لاعبي إنبي، وتمكن عمر جابر، من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 29 عبر تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق البترولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز سعيه لتعزيز تقدمه، وتمكن عبد الله السعيد من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء حصل عليها محمد فاروق، لتصبح النتيجة 2-0. وعاد السعيد للظهور مجددًا في الدقيقة 68 مسجلا الهدف الثالث، بعد انطلاقة رائعة للظهير الأيمن رجب بكار استغلها قائد الفريق وسددها بهدوء في