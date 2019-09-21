لليوم الثاني.. القاهرة تتعرض لهزة أرضية جديدة

تحرير:محمد فتحي ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

القاهرة

أصدر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، بيانا رسميا، أعلن فيه عن هزة أرضية جديدة، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت مساء اليوم السبت، هزة أرضية في تمام الساعة التاسعة وتسع دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، لافتًا إلى أن الهزة جاءت على بعد 63 كيلو متر شرق القاهرة، مشيرًا إلى أن قوة الهزة 3.43 على مقياس ريختر، وأن إحداثياتها كما سجلتها أجهزة الزلازل هى خط الطول 31.8628 شرقًا، وخط العرض 31.8628 شمالًا.

وكان الدكتور جاد محمد القاضي، قال أمس الجمعة، في تصريحات صحفية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية مساء الجمعة، في الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة. وأوضح القاضي في تصريح صحفي، أن قوة الهزة بلغت 2،7 درجة على مقياس ريختر،