«الأعلى للإعلام»: رصد 630 خبرا كاذبا بقنوات الإخوان

تحرير:التحرير ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

مكرم محمد أحمد

شهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من الشائعات رددتها مجموعة من المواقع التابعة لجماعة الإخوان، إذ قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت أكثر من 630 خبرًا كاذبًا خلال الـ10 أيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن قناة الجزيرة، مضيفًا أن الشائعات تشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.

وأضاف شوقي: «نثق في وعي الشعب المصري في عزوفه ومقاطعته للأكاذيب»، مؤكدًا أن الشعب المصري كفيل لمواجهة هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك خلط كبير بين «حرية الرأي وحرية الأكاذيب». وتابع: «لا توجد فى العالم وسيلة إعلامية تسب شعب دولة أخرى، والشعب المصري يتعرض منذ حوالي 10 أيام