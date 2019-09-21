بسمة تكشف أصعب تحد في «ماكو»: انتظروا عملا مهما

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

الفنانة بسمة

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بمشاهدة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حصل علي جائزة أسد المستقبل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في ورته الثالثة، وقالت في تصريحات لـ"التحرير"، إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها فيلما سودانيا، مشيرة إلى أنه نال إعجابها، وأنه تجربة مهمة لصناع السينما، وكشفت عن أحدث اعمالها، موضحة أنها تستعد لعرض فيلم "ماكو"، مؤكدة أنه سيكون "عملا مهما" بالنسبة للسينما المصرية.

وحكت بسمة، عن أصعب ماواجههم خلال مراحل الفيلم الجديد، إذ قالت إنه تم تصوير أغلب مشاهد "ماكو" تحت الماء، واصفة ذلك بأنه "كان تحد كبير بالنسبة لها ولصناع الفيلم".وتدور أحداث الفيلم عند العبارة سالم إكسبريس التي غرقت في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة