برشلونة إلى الهاوية.. سقوط جديد أمام غرناطة بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

برشلونة وغرناطة

سقط فريق برشلونة أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني، المباراة بدأت بشكل مفاجئ من جانب لاعبي غرناطة الذين نجحوا في هز شباك الألماني تيرشتيجن حارس البلوجرانا في الثانية 36 من عمر المباراة عن طريق رامون عزيز. هدف غرناطة كان بمثابة الصدمة للاعبي برشلونة ، وعقد المباراة عليهم مبكرًا، ولم تفلح محاولات الفريق الكتالوني في تعديل النتيجة طول فترات الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أجرى فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، تغيراته منذ بدايته بإدخال ليونيل ميسي وأنسو فاتي في محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي للفريق، لكن دفاعات غرناطة كانت بالمرصاد. وفي الدقيقة 66، عقد حكم اللقاء الأمور باحتساب ركلة جزاء لصالح غرناطة، نتيجة لمسة يد على التشيلي أرتور فيدال، وتمكن ألفارو