اللقطات الأولى لمداهمة وكر «حسم» الإرهابي في المطرية

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

قوات الشرطة

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لمداهمة قوات الشرطة لأحد أوكار حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في منطقة المطرية، وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضحت الوزارة، أنه حال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها، ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن، وإصابة اثنين من الضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية. بتفتيش الوكر عُثر على عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة