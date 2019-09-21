رياضة

قبل مواجهة سموحة.. عبد الحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المشاركة أمام سموحة في افتتاح مشوار الأحمر بمسابقة الدوري الممتاز، وقال في تصريحات خاصة لـ"التحرير" مساء السبت، إن "رامي ربيعة شارك بشكل جيد في مران اليوم، وجاهز لمواجهة سموحة".. وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وغاب عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، بينما غاب أيمن أشرف عن مواجهة السوبر أمام الزمالك بسبب الإيقاف.
وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن أيمن أشرف "جاهز طبيًا وفنيًا"، وشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية. وعن المصابين، قال عبد الحفيظ: "عمرو السولية وياسر إبراهيم شاركا في التدريبات الاستشفائية، وغدًا سيخضع الثانئي لاختبار طبي من أجل تحديد موقفهما من مواجهة سموحة". وكان الأهلي، قد فاز بلقب بطولة السوبر
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إنتر يقهر ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

استطاع إنتر ميلان، باقتدار أن يحسم ديربي الغضب أمام جاره إيه سي ميلان، لصالحه بنتيجة 2-0، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. بدأ اللقاء بين الفريقين بكثير من الحماس والسرعة، قبل أن يتمكن لاعبو النيراتزوري من فرض سيطرتهم بشكل أكبر على مجريات اللعب، لكن جميع المحاولات الهجومية لم تسفر عن أي جديد في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
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ايمن-اشرف

طبيب الأهلي يكشف إصابة أشرف.. وغموض موقفه من السوبر

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني، بعد أن اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له. وفاز الأهلي على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أيمن أشرف شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء".
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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خالد الغندور: مش فاضي لمهاترات سيد عبد الحفيظ

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: «عندي كلام أقوله لكن أنا مش فاضي للمهاترات، وعندي أخبار مهمة جدا للزمالك أتكلم عنها». وكان عبد الحفيظ، قد قال في حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «لا يجب أن نتحول من خلاف رياضى إلى خلاف إجرامى، هناك ميكروباص بيطلع من المحور من 11 إلى 2 الصبح من رئيس الموقف لكل الركاب لازم يشتموا فى الأهلى»، في إشارة منه إلى برنامج «الزمالك اليوم» الذى كان يتم عرضه على قناة «المحور».
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