قبل مواجهة سموحة.. عبد الحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

رامي ربيعة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المشاركة أمام سموحة في افتتاح مشوار الأحمر بمسابقة الدوري الممتاز، وقال في تصريحات خاصة لـ"التحرير" مساء السبت، إن "رامي ربيعة شارك بشكل جيد في مران اليوم، وجاهز لمواجهة سموحة".. وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وغاب عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، بينما غاب أيمن أشرف عن مواجهة السوبر أمام الزمالك بسبب الإيقاف.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن أيمن أشرف "جاهز طبيًا وفنيًا"، وشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية. وعن المصابين، قال عبد الحفيظ: "عمرو السولية وياسر إبراهيم شاركا في التدريبات الاستشفائية، وغدًا سيخضع الثانئي لاختبار طبي من أجل تحديد موقفهما من مواجهة سموحة". وكان الأهلي، قد فاز بلقب بطولة السوبر