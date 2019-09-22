رياضة

إنتر يقهر ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
ميلان
ميلان
استطاع إنتر ميلان، باقتدار أن يحسم ديربي الغضب أمام جاره إيه سي ميلان، لصالحه بنتيجة 2-0، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. بدأ اللقاء بين الفريقين بكثير من الحماس والسرعة، قبل أن يتمكن لاعبو النيراتزوري من فرض سيطرتهم بشكل أكبر على مجريات اللعب، لكن جميع المحاولات الهجومية لم تسفر عن أي جديد في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
واستطاع إنتر، في الشوط الثاني بقيادة أنطونيو كونتي، المدير الفني، أن يخطف زمام المبادرة بالتقدم بهدف عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، في الدقيقة 49. ولم يكتف إنتر بهذا الهدف، حيث واصل سعيه لتعزيز تقدمه، في الوقت الذي حاول لاعب الروسونيري بقيادة مدربهم ماركو جيامباولو، تعديل النتيجة لكن دون جدوى، قبل أن تتعقد
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تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر ميلان‎ (1)

تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر-وميلان‎

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
فرحة الهدف

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
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