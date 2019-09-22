إنتر يقهر ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

ميلان

استطاع إنتر ميلان، باقتدار أن يحسم ديربي الغضب أمام جاره إيه سي ميلان، لصالحه بنتيجة 2-0، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. بدأ اللقاء بين الفريقين بكثير من الحماس والسرعة، قبل أن يتمكن لاعبو النيراتزوري من فرض سيطرتهم بشكل أكبر على مجريات اللعب، لكن جميع المحاولات الهجومية لم تسفر عن أي جديد في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

واستطاع إنتر، في الشوط الثاني بقيادة أنطونيو كونتي، المدير الفني، أن يخطف زمام المبادرة بالتقدم بهدف عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، في الدقيقة 49. ولم يكتف إنتر بهذا الهدف، حيث واصل سعيه لتعزيز تقدمه، في الوقت الذي حاول لاعب الروسونيري بقيادة مدربهم ماركو جيامباولو، تعديل النتيجة لكن دون جدوى، قبل أن تتعقد