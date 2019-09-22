«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص

أبطال فيلم «لما بنتولد»

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.

تدور أحداث «لما بنتولد» حول أحلام وكفاح ثلاث شخصيات مصرية، الابن الذي يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء ضد رغبة والده، والمرأة المسيحية الحالمة، التي تحب رجلا مسلما، والمدرب الرياضي المتزوج حديثا ومُجبر على التنازل عن بعض مبادئه من أجل امتلاك صالة ألعاب رياضية، وتدور أحداثه في إطار موسيقي.الفيلم بطولة