«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص
أبطال فيلم «لما بنتولد»
أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
تدور أحداث «لما بنتولد» حول أحلام وكفاح ثلاث شخصيات مصرية، الابن الذي يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء ضد رغبة والده، والمرأة المسيحية الحالمة، التي تحب رجلا مسلما، والمدرب الرياضي المتزوج حديثا ومُجبر على التنازل عن بعض مبادئه من أجل امتلاك صالة ألعاب رياضية، وتدور أحداثه في إطار موسيقي.الفيلم بطولة
تدور أحداث «لما بنتولد» حول أحلام وكفاح ثلاث شخصيات مصرية، الابن الذي يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء ضد رغبة والده، والمرأة المسيحية الحالمة، التي تحب رجلا مسلما، والمدرب الرياضي المتزوج حديثا ومُجبر على التنازل عن بعض مبادئه من أجل امتلاك صالة ألعاب رياضية، وتدور أحداثه في إطار موسيقي.
الفيلم بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف: حنان سليمان، وسامح الصريطي.
وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حتى يوم 27 من الشهر الجاري، يمشاركة 80 فيلما في مسابقات المهرجان الرسمية، وهي: الأفلام القصيرة، الأفلام التسجيلية، الأفلام الروائية، التي تتنافس على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي.
وافتتح المهرجان فعالياته يوم الخميس الماضي، في حضور عدد كبير من النجوم المصرين والعرب والأجانب، وعرض فيلم "Ad Astra" للمخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمى كينيدى، وتدور أحداثه عن مهندس عسكري يبحث عن والده المختفى في المجرة، بعدما اختفى قبل 20 عامًا خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية.
وتهدف الدورة الثالثة، إلى جمع صناع السينما في المنطقة مع نظرائهم من كل دول العالم، لتنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام.