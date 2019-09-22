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«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص
أبطال فيلم «لما بنتولد»
أبطال فيلم «لما بنتولد»
أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
تدور أحداث «لما بنتولد» حول أحلام وكفاح ثلاث شخصيات مصرية، الابن الذي يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء ضد رغبة والده، والمرأة المسيحية الحالمة، التي تحب رجلا مسلما، والمدرب الرياضي المتزوج حديثا ومُجبر على التنازل عن بعض مبادئه من أجل امتلاك صالة ألعاب رياضية، وتدور أحداثه في إطار موسيقي.الفيلم بطولة
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عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بمشاهدة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حصل علي جائزة أسد المستقبل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في ورته الثالثة، وقالت في تصريحات لـ"التحرير"، إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها فيلما سودانيا، مشيرة إلى أنه نال إعجابها، وأنه تجربة مهمة لصناع السينما، وكشفت عن أحدث اعمالها، موضحة أنها تستعد لعرض فيلم "ماكو"، مؤكدة أنه سيكون "عملا مهما" بالنسبة للسينما المصرية.
جايزة -فارايتي -الجونة‎ (4)

الجونة السينمائي يمنح جائزة «فارايتي» لمخرج سوداني

منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، جائزة مجلة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه "حديث عن الأشجار"، والذي عرض للمرة الأولى في مهرجان برلين، ونال جائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي، وخلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم، قام انتشال التميمي رئيس المهرجان بتسليم الجائزة للمخرج بمشاركة مندوب مجلة فارايتي.
احسان عبد القدوس (2)

مواقف إحسان عبدالقدوس.. ثائر ترك السياسة من أجل الأدب

احتفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التى انطلقت الخميس الماضى، وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر، بالذكرى المئوية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وافتتح اليوم السبت، معرضا لتكريمه ضم بعض أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة من صوره وأفيشات أفلامه ومقتنياته، وحرص عدد كبير من النقاد والفنانين منهم يسرا وإيناس الدغيدى وبشرى، وعمرو منسي، على زيارة المعرض، إلى جانب اهتمام رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن يأتي إلى المعرض ومعه والده على كرسي متحرك، كما حرص أيضا على الحضور ابن الكاتب إحسان عبدالقدوس.
مهرجان- الجونة

لدعم المهرجان.. الجونة السينمائي يتعاقد مع فيسبوك وانستجرام

وقعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الثالثة? عقد تعاون مع شركة فيسبوك، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة وأحمد حاتم وكريم قاسم وصبا مبارك وريم مصطفي، بالاضافة إلى عمرو منسي المدير الفني للمهرجان، الذي قال إن مذكرة التعاون بين الجونة السينمائي وفيسبوك "مهمة جدا"، وذلك لكون السوشيال ميديا عاملا مهما للعالم كله، مشيرا إلى أن فيسبوك وانستجرام، سيعطيان دعما كبيرا للمهرجان، ويعرفا العالم بالأفلام التي نعرضها.
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