مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بأمريكا

تحرير:التحرير ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص

الشرطة الأمريكية

أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، أمس السبت، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي بولاية ساوث كارولينا بجنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر باري فايل إن "الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه". وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار، لكن مسؤول الشرطة الأمريكية أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.

وأوضحت التقارير أنه لم يتأكد المحققون بعد من عدد مطلقي النار في هذا الهجوم الدموي.وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية".وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل