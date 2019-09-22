إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان.. ويقطع التيار الكهربائي

تحرير:التحرير ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص

إعصار - أرشيفية

ضرب إعصار قوي، أمس السبت جزر أوكيناوا في جنوب اليابان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية، "سكاي نيوز عربية". ويتّجه الإعصار تاباه مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، شمالا ويتوقّع أن يواصل تقدّمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.

وأعلن مسؤولون إصابة 18 شخصا على الأقل، فيما أعلنت شركة الكهرباء في أوكيناوا مساء أن التيار عاد إلى نحو 7800 منزل بينما لا يزال مقطوعا عن نحو 9200 منزل، وكانت أعلنت في وقت سابق أن الانقطاع يطاول 17 ألف منزل.ويأتي تاباه في أعقاب الإعصار فاكساي الذي ضرب طوكيو في وقت سابق من سبتمبر الحالي مصحوبا برياح عنيفة