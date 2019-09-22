جريمة

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الحمام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل تقل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، فيما انتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بانتقال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحادث.
وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا من العميد اللواء حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدينة إدفو شمال المحافظة.على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة نقل، تقل عدد من الأشخاص والتى كانت فى طريقها إلى مدينة إدفو، حيث أسفر
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قوات-الشرطة (2)

اللقطات الأولى لمداهمة وكر «حسم» الإرهابي في المطرية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لمداهمة قوات الشرطة لأحد أوكار حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في منطقة المطرية، وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
عناصر-ارهابية (4)

تفاصيل مقتل إرهابي في مداهمة وكر لحركة حسم بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر إرهابي بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، واوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل بالوكر إضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر وسلاح أر بي جي وعدد من القذائف.
قوات-الشرطة (3)

خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بمحور الضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة اتجاه القاهرة. وكان وكيل وزارة الصحة في مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي يفيد بوصول 3 جثث لكلًا من: «باسم حسين محمود حسين، 15 سنة، وعبد الله محمود حسين، 19 سنة، ومحمود حسين محمد، 58 سنة، و5 مصابين هم: «أسماء محمود حسين، 23 سنة، ورهف محمود أحمد، سنة ونصف، ورنا محمود أحمد، سنة ونصف، وعفاف عبد الواحد جمعة، 49 سنة، وأحمد محمود حسين 25 سنة».
انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار

تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.
سجن

سجن مسئول صيانة وسائق استولوا على معدات بمحطة مريوط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ا" مسئول صيانة بمحطة مريوط، و"م. ت"، سائق، لاتهامهما بالاستيلاء على عهدة المحطة الزراعية. وتعود الواقعة في القضية رقم 7776 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد باستيلاء موظف بمحطة مريوط وسائق على معدات من المحطة.
قوات-الشرطة (3)

بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
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