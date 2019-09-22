مصرع شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

انقلاب سيارة

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الحمام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل تقل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، فيما انتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بانتقال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحادث.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا من العميد اللواء حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدينة إدفو شمال المحافظة.على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة نقل، تقل عدد من الأشخاص والتى كانت فى طريقها إلى مدينة إدفو، حيث أسفر