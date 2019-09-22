مرتضى منصور يُهاجم حسام عاشور: أخدت 40 بطولة بالحكام

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ ص

مرتضى منصور

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير صرح بأنه حصل على 12 بطولة، قائلًا: "إنت أخدت 40 بطولة بالحكام، ومش أنا اللي قلت ده تركي آل الشيخ، قال إن بطولة الزمالك بـ100 بطولة". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتابع مرتضى خلال مداخلة هاتفية، بحلقة "الزمالك اليوم" الذي يقدمه خالد الغندور على قناة الحدث اليوم: "اعقل واهدى وبطل قلة أدب، لازم تكون محترم وتتكلم بشكل كويس عن نادي الزمالك".وأشار رئيس القلعة البيضاء، إلى أنه اجتمع مع الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، وأخبره بكل ما يدور في رأس جماهير الزمالك، بعد