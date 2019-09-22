سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إصابة 15 سائحًا روسيًا جراء انقلاب حافلة بتركيا

تحرير:التحرير ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ ص
انقلاب حافلة - أرشيفية
انقلاب حافلة - أرشيفية
أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن 15 سائحًا روسيا أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب حافلة سياحية فى الولاية، بجسب القنصلية العامة الروسية فى مدينة أنطاليا التركية. وأكد مسؤول فى القنصلية، أن الحافلة التى كانت تقل 22 سائحا روسيا من الفندق إلى المطار، انقلبت بالقرب من بلدية آكسو، وتابع أن سبعة سياح واصلوا سيرهم إلى المطار، فيما تم نقل 15 آخرين إلى مستشفيات مختلفة. وأضاف أن ثمانية مصابين ما زالوا حاليا فى المستشفيات، وأنهم سيبدأون فى مغادرتها اعتبارا من يوم الأحد، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بليغة.
وقال المسؤول إن القنصلية العامة الروسية فى أنطاليا تتابع الوضع وتعمل لمعرفة ملابسات الحادث. 

الشرطة-الفرنسية

طبيب نفسي لمعاينة مهاجم «المسجد الكبير» شرقي فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم يصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء"، وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار". وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.
إعصار ماثيو-5

إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان.. ويقطع التيار الكهربائي

ضرب إعصار قوي، أمس السبت جزر أوكيناوا في جنوب اليابان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية، "سكاي نيوز عربية". ويتّجه الإعصار تاباه مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، شمالا ويتوقّع أن يواصل تقدّمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.
احتجاجات-السترات-الصفراء-فرنسا

القبض على 90 شخصًا وإطلاق الغاز على المحتجين بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة الفرنسية، وتحاول تنظيم مسيرات غير مصرح بها وسط العاصمة باريس، إذ ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية قامت بنشر أفراد الشرطة، خشية أن يتمكن أنصار «السترات الصفراء» من استغلال الاحتجاجات المصرح بإنطلاقها بشأن التغيير المناخي وإصلاح نظام المعاش التقاعدي، والتسبب في حدوث اضطراب في العاصمة الفرنسية باريس.
هجوم في كابول - أرشيفية

القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إحباط هجوم بالقذائف على العاصمة كابول، بعد أن ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية وصادرت عدة قذائف صاروخية من طراز "بي-ام-1". وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "خامه برس"، إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في كابول، حيث كان يسعى لنقل عدة قذائف صاروخية من أجل إطلاقها على العاصمة، لكن القوات تمكنت من توقيفه أثناء مروره بنقطة التفتيش وضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز "بي-ام-1"، وقذيفة "آر بي جي" ومسدس وتحفظت على السيارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
أردوغان وبوتين

بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
فرنسا-تشن-غارات-جوية-على-حدود-ليبيا

أمريكا تتجاهل تركيا وتضرب إدلب السورية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تحدي تركيا، والدخول معها في مواجهة، خصوصا في سوريا، وذلك ردا على انتهاك أنقرة قرارات الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن العقوبات على روسيا. المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أكد أن واشنطن انتهكت جميع الاتفاقات، وضربت منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها. وأعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.
أردوغان وبوتين 1

كيف بدأ تفكير تركيا بشراء Su-57 الروسية؟

في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت عمليات مكثفة لبحث التعاون العسكري والتقني بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي قد يكون بداية التوصل إلى صيغة سياسية لمزيد من التطوير في المعدات العسكرية. وفي طريق العودة إلى أنقرة، سُئل أردوغان عما إذا كانت تركيا مهتمة بالطائرات الروسية، وحينها أكد أنه لم يذهب إلى موسكو للحصول على لا شيء، في إشارة إلى أن اهتمام أنقرة بمثل هذا النوع من الصفقات هو أمر وارد بل ومحبذ بالنسبة للرئيس التركي.
أردوغان وبوتين 1

«سو 57».. أردوغان يلجأ لروسيا بعد الرفض الأمريكي

بعد ما أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز "إف 35"، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعرض الجوي الفضائي الدولي "ماكس-2019" في موسكو، فيما يبدو للبحث عن شريك عسكري جديد. واستغل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هذه الفرصة وعرض أحدث طائرة حربية روسية من طراز الشبح عليه، حيث تفقد الرئيسان، بحضور وزيرا دفاع البلدين، قمرة القيادة لمقاتلة من طراز "سو 57" من الجيل الخامس، أمس الثلاثاء خلال افتتاح المعرض.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]