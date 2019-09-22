مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ ص

مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وطالب مرتضى خلال مداخلة هاتفية، بحلقة "الزمالك اليوم" الذي يقدمه خالد الغندور على قناة الحدث اليوم، جمهور ناديه بطرد أي مشجع يتواجد بين صفوفها ويقوم بسب النادي الأهلي، لأن هذه التصرفات تسئ لنادي الزمالك. وأضاف، أن لاعبي الأهلي الذين تم استبعادهم من قائمة المباراة على قدر كبير من الاحترام، لأنهم حرص