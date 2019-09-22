رياضة

مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وطالب مرتضى خلال مداخلة هاتفية، بحلقة "الزمالك اليوم" الذي يقدمه خالد الغندور على قناة الحدث اليوم، جمهور ناديه بطرد أي مشجع يتواجد بين صفوفها ويقوم بسب النادي الأهلي، لأن هذه التصرفات تسئ لنادي الزمالك. وأضاف، أن لاعبي الأهلي الذين تم استبعادهم من قائمة المباراة على قدر كبير من الاحترام، لأنهم حرص
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مرتضى منصور يُهاجم حسام عاشور: أخدت 40 بطولة بالحكام

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير صرح بأنه حصل على 12 بطولة، قائلًا: "إنت أخدت 40 بطولة بالحكام، ومش أنا اللي قلت ده تركي آل الشيخ، قال إن بطولة الزمالك بـ100 بطولة". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
انتر ميلان‎

إنتر يقهر ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

استطاع إنتر ميلان، باقتدار أن يحسم ديربي الغضب أمام جاره إيه سي ميلان، لصالحه بنتيجة 2-0، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. بدأ اللقاء بين الفريقين بكثير من الحماس والسرعة، قبل أن يتمكن لاعبو النيراتزوري من فرض سيطرتهم بشكل أكبر على مجريات اللعب، لكن جميع المحاولات الهجومية لم تسفر عن أي جديد في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
رامى ربيعة

قبل مواجهة سموحة.. عبد الحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المشاركة أمام سموحة في افتتاح مشوار الأحمر بمسابقة الدوري الممتاز، وقال في تصريحات خاصة لـ"التحرير" مساء السبت، إن "رامي ربيعة شارك بشكل جيد في مران اليوم، وجاهز لمواجهة سموحة".. وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وغاب عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، بينما غاب أيمن أشرف عن مواجهة السوبر أمام الزمالك بسبب الإيقاف.
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: خسرنا أمام الأهلي بسبب ميتشو

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خسارة القلعة البيضاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وأكد مرتضى منصور: «خسرنا بسبب خطأ في التشكيل، ولدينا لاعبون بحاجة إلى الحصول على راحة وأولهم أوباما، سواء كان مجهدا أو شبعان من الكرة، وفرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المعتاد».
مبارة- السوبر (1)

رمضان صبحي: اليوم فرح وغداً التركيز على مواجهة سموحة

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة من تتويج فريقه بكأس السوبر بعد التغلب علي فريق نادي الزمالك، حيث قال رمضان في تصريحات بعد المباراة:" بطولة السوبر مهمة جداً، وكل الشكر للاعبي الفريق الذين كانوا رجالًا طوال المباراة واستحقوا اللقب". وعن هدفي الزمالك في شباك الأهلي أكد رمضان أن فريقه سيطر على المباراة من أول دقيقة وطبيعي أن يخفض أداء الفريق في أخر المباراة، موضحًا أن اليوم فرح وبداية من غدًا التركيز على لقاء سموحة في الدوري.
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مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
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تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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