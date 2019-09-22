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طبيب نفسي لمعاينة مهاجم «المسجد الكبير» شرقي فرنسا

تحرير:التحرير ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم يصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء"، وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار". وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.
وتابعت:"سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".وأضافت أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت".وأوضحت "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، مؤكدة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها، متابعة: "أُجريت تحقيقات حول
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إصابة 15 سائحًا روسيًا جراء انقلاب حافلة بتركيا

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القبض على 90 شخصًا وإطلاق الغاز على المحتجين بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة الفرنسية، وتحاول تنظيم مسيرات غير مصرح بها وسط العاصمة باريس، إذ ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية قامت بنشر أفراد الشرطة، خشية أن يتمكن أنصار «السترات الصفراء» من استغلال الاحتجاجات المصرح بإنطلاقها بشأن التغيير المناخي وإصلاح نظام المعاش التقاعدي، والتسبب في حدوث اضطراب في العاصمة الفرنسية باريس.
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علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

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«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
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