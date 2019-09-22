7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

نجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تحقيق مجموعة من النتائج والأرقام الإيجابية خلال العام المالي المنتهي، ومنها رفع معدل النمو، وخفض عجز الموازنة، وتراجع الديون وغيرها
حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وبحسب تقارير وزارة المالية، جاءت أهم إنجازات الاقتصاد المصري وفقا لما يلي:
ارتفاع معدل النمو إلى 5.6%
أكدت وزارة المالية نجاح الحكومة في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى مستوى 5.6%، وهو أعلى معدل حققته مصر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة
وبحسب تقارير وزارة المالية، جاءت أهم إنجازات الاقتصاد المصري وفقا لما يلي:
ارتفاع معدل النمو إلى 5.6%
أكدت وزارة المالية نجاح الحكومة في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى مستوى 5.6%، وهو أعلى معدل حققته مصر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013- 2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية، وفقا لتقرير مجلة الإيكونوميست.
وتستهدف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كما تهدف الحكومة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري 2019- 2020.
زيادة مساهمة قطاعي الاستثمارات والصادرات في النمو
بحسب تقرير وزارة المالية، فقد أسهمت الإصلاحات الحكومية فى زيادة مساهمة قطاعي الاستثمارات والصادرات فى نمو الناتج المحلى منذ العام المالي 2017- 2018، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو.
وأكد الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأى دولة يتوقف على حجم الصادرات والاستثمارات، إلى جانب المشروعات الإنتاجية التى تقوم بها الدولة سواء فى القطاع العام أو الخاص.
وتستهدف الحكومة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 6.214 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020، في مقابل نحو 5.251 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019.
انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%
انخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى مستوى 7.5%، في مقابل نحو 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد الدكتور صديق عفيفي الخبير الاقتصادي، أن انخفاض معدل البطالة فى مصر جاء نتيجة المشروعات القومية الكبرى التى أنشأتها الدولة فى المحافظات المختلفة خلال السنوات الماضية، موضحا أن انخفاض البطالة إلى هذه النسبة لم يحدث منذ 10 سنوات.
وتستهدف الحكومة توفير ما يقرب من نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل بنهاية عام 2021- 2022.
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.2%
أشار تقرير وزارة المالية إلى انخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى 8.2% فى العام المالى 2018- 2019.
ويعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات على الإيرادات، ما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
وانخفض عجز الموازنة العامة إلى دون حاجز الـ10% للمرة الأولى فى 6 سنوات مسجلا 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2017- 2018، فى مقابل عجز سجل نحو 10.9% خلال العام المالى السابق عليه 2016- 2017.
تحقيق فائض أولي بنسبة 2%
حقق الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018- 2019 فائضا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية.
ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات.
واستطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 54.8 مليار جنيه، ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الـ10 شهور الأولى من العام المالي الماضي، الفترة من يوليو إلى أبريل 2018- 2019، في مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017- 2018.
نمو إيرادات الضرائب بنسبة 14%
بحسب وزارة المالية، فقد حققت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2018- 2019.
وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018- 2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب.
بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه.
انخفاض الدين العام إلى 90.2% من الناتج
أشارت وزارة المالية إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، في مقابل نحو 108% خلال العام المالي 2016- 2017.
وتستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2023، وذلك بالمقارنة بنحو 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، وبنحو 97% من الناتج في يونيو 2018.