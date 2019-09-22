7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

نجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تحقيق مجموعة من النتائج والأرقام الإيجابية خلال العام المالي المنتهي، ومنها رفع معدل النمو، وخفض عجز الموازنة، وتراجع الديون وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

الاقتصاد المصري

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

وبحسب تقارير وزارة المالية، جاءت أهم إنجازات الاقتصاد المصري وفقا لما يلي: ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% أكدت وزارة المالية نجاح الحكومة في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى مستوى 5.6%، وهو أعلى معدل حققته مصر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة