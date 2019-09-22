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7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

نجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تحقيق مجموعة من النتائج والأرقام الإيجابية خلال العام المالي المنتهي، ومنها رفع معدل النمو، وخفض عجز الموازنة، وتراجع الديون وغيرها
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وبحسب تقارير وزارة المالية، جاءت أهم إنجازات الاقتصاد المصري وفقا لما يلي: ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% أكدت وزارة المالية نجاح الحكومة في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى مستوى 5.6%، وهو أعلى معدل حققته مصر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة
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بورصة (2)

البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%

قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.
صادرات-تركيا للعراق

3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841.784 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأمريكا في (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن 55.4 مليون دولار).
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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اقتصاد

الحكومة تكشف أهم المخصصات المالية بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الإصدار السادس من موازنة المواطن يعرض أهم توجهات موازنة 2019- 2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية. وأضاف كوجك أنها تشمل أيضا تعزيز القدرات التنافسية للصادرات، فضلا عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة.
الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

عامر: الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الـ45 مليار دولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، موضحا أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018- 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: 7.8 مليار جنيه لتطوير منظومة التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص نحو 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2019- 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، ونحو 155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية. وأوضح الوزير أن المشروع القومي للتحول الرقمي بدأ يؤتى ثماره فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، بما يسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
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