قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري اليوم

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

ليفربول وتشيلسي

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة التي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج، عندما يستقبل تشيلسي نظيره ليفربول في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ويملك الليفر سجلا مميزًا من النتائج في الدوري أمام تشيلسي في الآونة الأخيرة، إذ اكتفى البلوز بتحقيق انتصار وحيد في آخر 9 مباريات أمام الريدز في الدوري، كما حقق الليفر 5 انتصارات في آخر 11 زيارة له لملعب ستامفورد بريدج في البريميرليج.

وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد وست هام في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط أيضًا. وبدوره يستقبل أرسنال نظيره أستون فيلا على ملعب الإمارات في تمام الساعة 5:30 مساءً،

وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد وست هام في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط أيضًا.



وبدوره يستقبل أرسنال نظيره أستون فيلا على ملعب الإمارات في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل المدفعجية المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.



ومن جانبه يستقبل كريستال بالاس نظيره وولفر هامبتون الساعة الثالثة عصرًا على ملعب سيلهرست بارك، ويحتل كريستال بالاس المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، بينما يقبع وولفر هامبتون في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 3 نقاط.