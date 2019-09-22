رياضة

قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري اليوم

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة التي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج، عندما يستقبل تشيلسي نظيره ليفربول في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ويملك الليفر سجلا مميزًا من النتائج في الدوري أمام تشيلسي في الآونة الأخيرة، إذ اكتفى البلوز بتحقيق انتصار وحيد في آخر 9 مباريات أمام الريدز في الدوري، كما حقق الليفر 5 انتصارات في آخر 11 زيارة له لملعب ستامفورد بريدج في البريميرليج.
وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد وست هام في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط أيضًا. وبدوره يستقبل أرسنال نظيره أستون فيلا على ملعب الإمارات في تمام الساعة 5:30 مساءً،
اقرأ المزيد
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
فرحة-محمد-صلاح-بهدفه-فى-تشيلسى (1)

قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
ليفربول‎

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]