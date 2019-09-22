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«حلوى وبلالين» في بداية العام الدراسي بالشرقية (صور)

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
أول يوم دراسة في الشرقية
أول يوم دراسة في الشرقية
استقبلت مدارس محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، أكثر من مليون طالب بالمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، في أول أيام العام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، وسط مظاهر بهجة حملت الاستعانة بالأغاني الوطنية خلال الإذاعة المدرسية في عدد من المدارس، وتوزيع الحلوى و«البلالين» على تلاميذ المرحلة الابتدائية في مدارس أخرى، فيما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس بقرى ومراكز المحافظة، لضمان سلامة التلاميذ من أكل أغذية غير صالحة قد تتسبب حالات تسمم.
وشدد محافظ الشرقية، على مديرية التربية والتعليم، بحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات، موجها بحظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية. واستقبلت «ميت ربيعة» الابتدائية، التابعة
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قطارات (3)

تأخر قطارات «القاهرة - الإسكندرية» بسبب عطل الإشارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية اعتذارها لجمهور الركاب، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تأخر بعض القطارات على خط "القاهرة - الاسكندرية"، وذلك نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، الأمر الذي أدى إلى تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها. ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديدية، بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات، لإزالة العارض وتشغيل اللوحة، وعودة انضباط مسير القطارات بكل سلامة وأمان، وجار إصلاح العطل لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجة واحدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام»: رصد 630 خبرا كاذبا بقنوات الإخوان

شهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من الشائعات رددتها مجموعة من المواقع التابعة لجماعة الإخوان، إذ قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت أكثر من 630 خبرًا كاذبًا خلال الـ10 أيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن قناة الجزيرة، مضيفًا أن الشائعات تشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: غلق باب التقديم لمدرسة المجوهرات

وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد مجاهد إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الحلي والمجوهرات بالعبور، تقدم لها أكثر من 500 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وسيجرى اختيار الأفضل طبقا لدرجات كل طالب في امتحان القبول، وأيضا مجموع الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن المنهج الدراسي المطبق بالمدرسة يتكون من 3 محاور دراسية أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي في الشركة الخاصة بالذهب شريك الوزارة في إنشاء المدرسة.
بائعة- التين

«عايز 3 جنيه دلوقتي».. تفاصيل تعدي موظف على بائعة تين بالشرقية

«دموع الغلبان تسوى كام؟».. تساؤل لم يجد إجابة على مدار الساعات الماضية؛ بعدما هزت واقعة تجرد فيها موظف حكومي من كل ما يمت للإنسانية والرحمة بشيء، قبل أن يتجرد من مهام وظيفته والتي تنُص بصورة أو بأخرى على ضرورة الانتصار للوطن والمواطن في آنٍ واحد، طالما كان ذلك في إطار القانون، والذي ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم تطبيقه وفرضه بإهانة المواطنين، وهو ما لم يُدركه الموظف الحكومي بمجلس مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وهو يأتي على مصدر رزق سيدة لا تحلم بأكثر من رزق يسد كل ما تحلم به بضعة جنيهات.
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التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
طارق-شوقى

استبعاد مديرة مدرسة تلقت تبرعات من رجل أعمال بالسويس

قررت سلمى الشاعر مدير تعليم السويس، استبعاد مديرة مدرسة الملك فيصل الابتدائية، وإحالتها للتحقيق لمخالفتها التعليمات الخاصة بتلقي التبرعات. وقال مصدر بتعليم السويس، إن مديرة المدرسة خالفت التعليمات فقررت "الشاعر" تكليف وكيلة المدرسة القيام بإدارة المدرسة لحين انتهاء التحقيق. وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس التقى، الإثنين الماضي، بمديري المدارس لبحث استعدادات العام الدراسي، وأصدر تعليمات بمنع تلقي أية تبرعات مادية من رجال الأعمال أو أي جهة أو جمعية إلا بالطرق القانونية، وعدم تسلم إدارة أية مدرسة تبرع مادي بشكل مباشر.
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