«حلوى وبلالين» في بداية العام الدراسي بالشرقية (صور)

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

أول يوم دراسة في الشرقية

استقبلت مدارس محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، أكثر من مليون طالب بالمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، في أول أيام العام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، وسط مظاهر بهجة حملت الاستعانة بالأغاني الوطنية خلال الإذاعة المدرسية في عدد من المدارس، وتوزيع الحلوى و«البلالين» على تلاميذ المرحلة الابتدائية في مدارس أخرى، فيما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس بقرى ومراكز المحافظة، لضمان سلامة التلاميذ من أكل أغذية غير صالحة قد تتسبب حالات تسمم.

وشدد محافظ الشرقية، على مديرية التربية والتعليم، بحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات، موجها بحظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية. واستقبلت «ميت ربيعة» الابتدائية، التابعة